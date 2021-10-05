流感疫苗接種計劃10.6展開　一文睇清兒童免費接種診所名單

季節性流感疫苗接種計劃，將於10月6日展開，合資格人士將分階段接種疫苗。上年該計劃展開不足2星期，不少私家診所及醫院已出現缺貨，市面上一針難求。不過，隨著新冠疫苗的面世，有醫生預計情況會有所緩和，但12歲以下及65歲以上人士的需求仍然龐大。



醫生預計「一針難求」情況有改善

全科醫生鍾偉傑的診所專門提供疫苗接種服務，在「疫苗資助計劃」下，今年亦有提供免費兒童流感疫苗。他坦言，去年新冠肺炎因未有疫苗，家長憂慮同時感染流感及新冠肺炎，而急於打針，今年有不少12歲以上及65歲以下人士已接種新冠肺炎疫苗，預計在12歲以下及65歲以上這兩個群組對流感疫苗的需求最大。政府提醒市民，無論接種季節性流感疫苗或肺炎球菌疫苗，均應與接種新冠疫苗的日子相隔最少14天。

另一方面，因為上年有新聞指市民接種韓國流感疫苗後死亡，雖本港無使用韓國製的流感針，但亦令市民對香港賽諾菲提供的流感疫苗批次造成影響，鍾醫生認為如今年沒有類似情況，對供求情況將有所改善。

應盡快安排接種 有流感爆發新聞出現便供應緊張

兒科專科醫生陳欣永表示，汲取上年的經驗，相信不少診所都會預早訂購一定數量的疫苗，暫時沒有短缺情況，加上更多學校提供學校外展（免費）服務，對疫苗供應情況抱較樂觀態度。

陳醫生亦指有不少家長擔心流感疫苗供應會出現上年的短缺情況，早在９月中已自費前往接種，他亦建議家長待「疫苗資助計劃」展開後，盡快為小朋友安排接種，否則若有一些流感爆發或流感加新冠肺炎同時感染的個案出現，到時便會有很多觀望中的市民決定接種，令需求突然上升。

學校外展服務報名人數上升

家長除了可安排合資格子女，在參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種資助的流感疫苗外，亦可選擇在校注射。在季節性流感疫苗學校外展（免費）服務下，政府會安排公私營合作外展隊或衞生署外展隊到參與學校為學童免費接種疫苗。幼稚園、幼稚園暨幼兒中心和幼兒中心的外展服務由10月6日開始，而小學的外展服務則於10月13日展開。

鍾偉傑醫生亦是有參與學校外展（免費）服務下的私營合作診所之一，他指：「與往年相比，今年學校(外展服務)的報名人數有輕微上升，增加大約5%至10%。而今年9月初其實已有流感疫苗提供，以自己診所為例，已為200位自費的市民接種約200針，數字來說不是『很多』，但都『OK』！」

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