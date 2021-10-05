Royal Banquet急凍龍蝦樣本二氧化硫含量超標　食安中心要求停售

食物安全中心今日（5日）公布，一個品牌為Royal Banquet的預先包裝急凍龍蝦樣本的防腐劑二氧化硫含量超出法例標準，樣本的食物標籤亦未有標明添加劑的作用類別及其名稱。中心呼籲市民停止食用受影響產品，業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。



食物安全中心公布，一個品牌為Royal Banquet的預先包裝急凍龍蝦樣本的防腐劑二氧化硫含量超出法例標準。（資料圖片）

未有標明添加劑作用類別及名稱

食安中心跟進早前一宗相關事件時，從銅鑼灣一間超級市場抽取Royal Banquet的Frozen Jumbo Raw Caribbean Spiny Lobster Tail 14-16oz樣本作檢測。結果顯示，樣本含百萬分之390的二氧化硫，超出法例標準的百萬分之100，而該樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

發言人表示，已知會涉事商戶上述違規事項，並指令涉事商戶將受影響產品停售及下架。有關分銷商Widetex Food Ltd已按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線3422 8718，查詢上述產品的回收事宜，中心亦正追查有關產品的來源。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人提醒，業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。