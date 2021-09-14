安記海味特級竹笙含防腐劑無標明　食安中心勒令商戶停售

食物環境衞生署食物安全中心今（14日）公布，安記海味一個預先包裝竹笙樣本含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本食物標籤並未標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

食安中心呼籲，市民應停止食用受影響產品。業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。翻查網上資料，HKTV Mall 曾出售同款產品，但現已下架；安記海味官網則未有顯示。



產品資料如下︰



產品名稱：特級竹笙

品牌：安記海味

產地：中國

淨重：每包75克

此日期前最佳︰2022年12月28日

食安中心發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，從一網上商店抽取上述產品樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫。雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

發言人續說，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關商戶已按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2588 4600，查詢上述產品的回收事宜。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人提醒業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。