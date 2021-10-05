新冠疫苗｜5200人接種首劑疫苗較昨日微跌　8人打針後不適送院

踏入新冠疫苗接種計劃展開第222日，共有5,200人接種第一劑疫苗，較昨日（4日）少300人打針。至今有近452萬人接種首劑疫苗，12歲或以上適合接種疫苗人口的接種率達67.1%

昨日共有八宗由社區疫苗接種中心或公立醫院新冠疫苗接種站送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中四人已經出院，兩人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。



打首劑科興多過打復必泰

自接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約8,759,500劑疫苗，至今4,517,600人已接種首劑疫苗，其中約64%接種復必泰疫苗，36%接種科興疫苗。

截至今日下午八時的過去24小時，共有約1.4萬人接種疫苗，其中2,700人接種首劑科興疫苗，2,500人接種復必泰疫苗；至於第二劑疫苗，則分別有4,700人及4,200人接種科興及復必泰疫苗。

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