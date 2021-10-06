施政報告｜西環邨街坊指樓齡舊支持重建　憂新層不能再騎樓種花

香港房屋問題逼在眉睫，新一份《施政報告》今日（6日）出爐，提到會邀請房委會研究西環邨及馬頭圍邨重建，以增加公營房屋單位。有西環邨的居民支持重建，直言現時西環邨樓齡太舊，重建有助當局提供更多公屋單位，加上有信心當局重建前會先安置邨內居民，故對重建計劃不太擔心，但期望當局可安排原區安置。

亦有市民對屋邨重建感到不捨，憂慮重建之後需要遷至面積較小的居住環境，「搬咗可能好窄好細，依家兩個人400幾（平方）呎，個廳又大，可以喺騎樓種花」，無奈道「第度冇得咁樣，梗係唔捨得啦」。



+ 9

由房委會一併研究重建西環邨及馬頭圍邨

林鄭月娥在新一份施政報告提及，有見西環邨及馬頭圍邨有合適的遷置資源，以及原址重建有潛力供應更多單位，會邀請房委會研究在合適條件下重建這兩個樓齡約60年的舊屋邨，並在發展局的配合下爭取把周邊土地納入重建地盤，興建更多公營房屋單位。

西環邨於重建後料可將單位量由600伙增至1,100伙，居民則可調遷到附近的加惠民道公營房屋項目，料於2029年有首批居民可以調遷。

林鄭月娥在10月6日公布的《施政報告》中表示，會邀房委會研究重建西環邨，以增加公營房屋。（梁鵬威攝）

樓齡達約60年 居民指太舊撐重建

贊成重建的張先生認為，現時西環邨樓齡太舊，重建有助當局提供更多公屋單位，加上有信心當局重建前會先安置邨內居民，故對重建計劃不太擔心，「冇問題嘅夠住咪得囉。」

居於西環邨30多年得趙女士亦表示，重建「係好嘅現象」，認為現時邨內不少設施，例如休憩設施等都比較殘舊，一直亦希望搬走。她又期望當局可以為她安排原區安置。

李太擔心，重建之後需遷至面積較小的居住環境，「搬咗可能好窄好細，依家兩個人400幾呎，個廳又大，可以喺騎樓種花」。（曾凱欣攝）

憂遷到較細單位 居邨多年大感不捨

雖然有市民認為重建能惠及居民，但亦有居於西灣邨多年的居民感到不捨。李太表示，她已居於西灣邨40多年，「以前住落不嬲幾好，（樓宇）很耐用，60年樓齡都依然住得。」

她擔心重建之後需要遷至面積較小的居住環境，「搬咗可能好窄好細，依家兩個人400幾呎，個廳又大，可以喺騎樓種花。」她無奈說：「第度冇得咁樣，梗係唔捨得啦。」面對重建，李太直言「呢個年紀想近啲，唔好咁遠」，最希望可以原區安置。

▼特首林鄭月娥施政報告2021懶人包▼



+ 3

亦有老街坊認為，重建的決定由政府「話事」，「佢（政府）話需要重建咪重建囉」，但未知當居會如何安置居民，故感擔心「拆完搬去邊唔知喎」，「到2029年都七年幾，都唔知見唔見到（重建）。」

同樣居西灣邨30年的甄先生認為，重建對他而言並非必要，「咁嘅年紀求其住到咪算，重建都10年、8年啦，我哋咩年紀，仲咁多時候咩」。

▼10.6特首林鄭月娥宣讀施政報告2021▼

