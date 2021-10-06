施政報告｜環團憂濕地建屋抵銷保育　綠化帶缺基建或擴破壞範圍

特首林鄭月娥任內最後一份《施政報告》出爐，房屋議題成為重點，除了繼續大推「明日大嶼」外，亦會重推屯門龍鼓灘和沙田馬料水填海造地、研究進一步向綠化地開刀，亦會逐步收回數百公頃私人擁有的濕地和魚塘「優化管理」，惟消息人士指，濕地緩衝區將會納入發展區作規劃。

有環團直斥，政府提出收回濕地，一邊發展，一邊保育是「偽命題」，擔心一旦緩衝區建屋後，將吸引發展商進一步踩入濕地，如同鼓勵「先破壞，後發展」，令保育功夫被「抵銷」，批評政府「假大空」，推出不設實際的政策，對發展棕地仍然無慟於衷，卻「篤數」指已規劃逾一半棕地。

環團亦憂慮綠化地帶「被開刀」，而相關土地或很貼近郊野公園，用地亦欠缺配套，將需在擬發展地外，增設交通、道路等基建，將發展地圖擴大，郊野公園的處境將更危險。



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綠色和平項目主任陳可淳直斥，向大自然「動刀」絕無必要，而當局所謂的規劃和發展亦「雜亂無章」，批評當局擬將濕地緩衝區納入發展區，一邊發展，一邊保育的做法是「偽命題」，形容政府「走錯路」，強調發展後無法再保育，而緩衝區的價值並非在於其生態，而是要限制發展附近具有生態價值的濕地，而新政策如同鼓勵「先破壞，後發展」，加速破壞大自然的步伐。

2021施政報告龍鼓灘填海（01研數所製圖）

至於當局擬重推填海方面，陳可淳批評填海猶如「潘朵拉的盒子」，影響香港的面貌和海岸線，鄰近的生態亦慘遭影響，做法短視，欠缺規劃，有關措施亦無法解決燃眉之急，「佢（林鄭）當時話起『明日大嶼』時，都話係靈丹妙藥，解決曬全香港土地供應。」惟當局現時再加推兩個填海方案，難以令人信服有關舉動能應付本港的土地問題，直斥有關措施的「假大空」。

她促請政府聆聽民意、發展棕地，反駁政府「篤數」指已規劃逾一半棕地，而實際上1,600公頃棕地中，只有47公頃已落實發展，所謂的一半僅納入新發展區中，詳細計劃至今仍未有着墨，古洞新發展區的土地更已被閑置逾10年。

▼龍鼓灘▼



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長春社公共事務經理吳希文亦表示，政府擬「開刀」的綠化地帶，屬坡道較高和距離已建設地區較遠的用地，意味着被「開刀」的地點，或很貼近郊野公園，「你話冇影響，但會唔會話長遠都會影響到郊野公園，我係好擔心。」

他續指，目標地亦會遠離市區，基建設施匱乏，「咁你冇配套，就要加配套，即係你要起路，起好多基礎設施，即係你會擴大咗受影響綠化帶嘅地方。」

落馬洲河套地區約佔100公頃，圍繞該區的濕地及魚塘具高生態價值。（梁鵬威攝）

收私人濕地保育方向正確 惟開發濕地緩衝區兩相抵消

至於濕地方面，吳希文認為，政府擬收地保育，與其組織的倡議不謀而合，認為政府有必要承擔保育責任，形容方向正確。但他亦擔心當局一方面聲稱會做保育，另一方面卻開闢濕地緩衝區大規模發展，而高樓大廈會影響候鳥遷徙，令保育工作被抵消，「即使你日後拓闊咗資源做保育，但你又喺佢側邊發展，咁你做完嗰啲保育工作可能都係白廢咗，即係有啲徒勞無功」。

他特別提到，現時城規程序有環境評估、公眾諮詢等多個程序，形容整套機制客觀，能平衡發展和保育，惟政府欲精簡有關流程，加快城規流程，擔心當局會無法再審慎處理、低估對環境的影響，「如果你改變咗成個遊戲下玩法，咁就完全評估唔到嗰啲發展對生態嘅影響」，日後公眾監察機會將大大減少，環團亦可能喪失表達意見的空間。

翻查資料，前行政長官梁振英在2013年施政報告提出，在馬料水近城門河河口填海造地，惹來馬鞍山居民強烈反對，政府舉行的多場諮詢會均有市民表達強烈反對聲音，政府換班子後，反對聲音仍未止息，林鄭在2018年明言，馬料水填海遭到強烈反對，已難以做到，將填海陣地移施至東涌，推出「明日大嶼」計劃，發展局最終在翌年宣告暫援馬料水填海計劃。不過，事隔兩年，政府再度推倒重來，馬料水填海亦「翻生」。