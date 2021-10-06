施政報告│政府研修例免醫生轉介　市民可直接求醫物理、職業治療

市民要經醫生轉介才能接受物理治療師等服務，特首林鄭月娥今天（6日）發表任內最後一份《施政報告》，提到食物及衞生局會研究修改法例，容許免醫生轉介而讓市民直接接受物理治療、職業治療等服務，避免延誤治療。消息稱，無法在現屆政府完成修例。

有骨科專科醫生表示，病人有痛症未必與肌肉及骨骼有關，甚至可能是癌症的病徵，憂慮修例後欠缺醫生轉介，會走漏有關患者反而延誤重要病症治療。香港物理治療學會反駁，培訓時已包括篩選癌症等重症的病人，外國研究亦顯示實施免醫生轉介後，病人安全程度無變。



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骨科專科醫生：恐走漏癌症個案

林鄭月娥表示，政府一直採取多管齊下的措施增加醫療人手，包括本地醫療培訓學額，以及引入非本地培訓醫療人員。她稱，政府需要強化其他醫療專業在本港醫療體系，特別是在基層醫療方面的角色，食衞局會與各個醫療專業的法定管理局及委員會跟進2017年發表的《醫療人力規劃和專業發展策略檢討》的多項建議，包括修改法例容許免醫生轉介而讓市民選擇直接接受醫療專業服務，如物理治療、職業治療，避免延誤治療。消息人士表示，未有修例時間表，但無法在現屆政府完成。

骨科專科醫生袁智斌表示，六至七成骨科病人都會轉介到物理治療師，包括腰、膝退化病人，患病早期做強化運動可預防惡化；接受手術後的病人都要做復康治療。他提到病人感到痛楚有不同可能性，「有部份人係勞損，亦有可能係癌症嘅病徵」，一般市民無醫學知識未必能區分，雖然物理治療師亦有能力發現相關情況，但已經延遲治療，憂慮影響病人嚴重病症的康復進度。

立法會醫學界議員陳沛然表示，現時經醫生詳細診斷後轉介病人至合適的專業進行跟進及治療，是保障病人福祉的做法。政府一旦取消這行之有效的機制，可能會出現誤診、延誤治療，甚或其他更深遠的影響。

物理治療學會反駁：外國實行後病人安全無受影響

香港物理治療學會會長彭耀宗就指，物理治療師的培訓已包括篩走與肌肉、骨骼無關的病症，「扭親的話做某啲動作時候會痛啲，而癌症（痛楚）唔係來自肌肉，唔會因為移動要痛啲」，亦會了解病人活動幅度、痛楚歷時多久等，判斷是否與癌症相關的痛楚，然後再轉介到醫生跟進。他又提到，外國實行「免醫生轉介」制度後，病人安全無受影響，而因肌肉及骨骼造成殘障的情況及醫療成本甚至減少。

物理治療師管理委員會的「免轉介工作小組」成員彭鴻昌稱，有關「免醫生轉介」已討論多年，醫生及物理治療師各有理據，他透露中文大學醫學院會著手研究各界意見、運作情況。他提到，大部份物理治療服務都由公立醫院提供，「免醫生轉介」落實後，醫院管理局接獲的病人可能會再大幅上升，相信公立醫院可能仍然要求由醫生轉介，避免病人一窩蜂湧至。

探討准中醫師指示病人照X光及化驗檢查

另外，林鄭月娥又稱為了確保醫療人員的專業水準，政府會向條例下的輔助醫療專業人員，以及護士、牙科醫生，以立法方式推展強制性持續專業進修及或持續專業發展。食衞局亦會因應現正推行而屬自願性質的「認可醫療專業註冊先導計劃」的經驗，探討為尚未有法定註冊制度的專職醫療人員，如臨床心理學家、言語治療師、營養師等，引入法定註冊制度，保障市民大眾的利益。

至於中醫界方面，為促進業界長遠發展，政府會探討賦權中醫師指示病人接受診斷成像檢測（例如X光）及化驗檢查。

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