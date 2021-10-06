施政報告│政府研過關碼著重追蹤能力　據悉不排除與安心出行互通

本地零確診多日，通關成為炙手可熱議題。行政長官林鄭月娥今天（6日）發表任內最後一份《施政報告》時，亦提到香港眼前頭等大事是穩控疫情，以早日恢復跨境人員正常往來。政府消息人士透露，預計今年底前才會完成通關安排的內部研究，又指日後過關需要使用的「過關碼」會著重追蹤能力。消息人士更指，不排除將現有程式「安心出行」與「過關碼」互通，亦有可能研發全新的系統；除了需過關人士外，也不排除要求其他市民使用，但若「安心出行」具過關用途，必定會先向用戶索取同意。

民主黨醫療政策發言人袁海文表示，若有關改動屬實，會掀起侵犯私隱疑慮，亦認為政府早前強調不掌握「安心出行」用戶資料，新措施可能會改變原則，促請當局將「過關碼」分拆出來，只要求有意過關者使用。



▼特首林鄭月娥施政報告2021懶人包▼



+ 3

政府消息人士表示，港府視「持續清零，力爭通關」為頭等大事，要跟內地通關，防疫標準就要一致，爆發風險才能維持低水平，因此備受關注的「過關碼」要著重追蹤能力。被問到是否會使用本地追蹤程式「安心出行」用作「過關碼」，消息人士稱不排除，對象未有定案，可能僅限過關者，亦可能擴展至其他使用者；亦可能研發新的應用程式，強調「過關碼」是要內地相信本港爆發疫情時，能夠追蹤源頭。

他稱一切仍然停留研究階段，當使用「安心出行」為「過關碼」時，會重新向用戶索取同意，「唔可能將新嗰套直接當舊嗰套咁用」。

至於毋須過關的人士，不願意將「安心出行」資料用作過關用途而拒用「安心出行」，是否都會被禁止出入C類、D類食肆、卡拉OK等處所，消息人士指出，「填紙仔」減慢當局追蹤能力，倘有第五波甚至會拒絕無打針、無用「安心出行」者到食肆，強調一切是以本地零確診為大前提。

民主黨醫療政策發言人袁海文表示，若將「安心出行」跟「過關碼」互通，會掀起侵犯私隱憂慮，而政府以往強調不掌握「安心出行」用戶資料，有關原則亦會轉變。他又稱，政府應該設立新的「過關碼」系統，只要求過關者使用。至於本港一旦爆發第五波疫情，或不容無打針者、不用「安心出行」人士進入食肆，袁海文批評是不合比例剝奪權利，亦不應將接種疫苗跟能否堂食掛鈎。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，掃描「安心出行」二維碼沒有追蹤功能，使用者確診時都要靠用戶主動將資料「打包」給衞生署，提到早前有言論表示「安心出行」追蹤用戶，已經引起憂慮，若「安心出行」跟「過關碼」互通，「用家會唔會用？會唔會有反效果呢？」

▼10.6特首林鄭月娥宣讀施政報告2021▼



+ 27

檢測方面，消息提到機場、檢疫酒店員工及醫護等高風險群組，需要加密檢測，每次檢測間距未確實，但「無打針員工檢測一定密過打咗針嘅人」。消息人士表示，預計本年內完成通關安排的內部研究，會考慮社會承受能力。

內地抗疫專家鍾南山日前表示，預計今年底內地疫苗接種率達八成，屆時可以完全開放。港府年底才完成研究會否太遲？消息人士對鍾南山說法抱懷疑態度，「唔相信會全面放比（疫情嚴重的）美國、新加坡」，港府亦不應被動地等待內地疫苗接種速度。

港府官員聯同政府專家顧問許樹昌，早前到內地跟當地官員及專家會面，消息人士稱行程未有安排參觀當地的防疫流程，而國家衛健委及廣東省衛健委亦會來港出席第二次會議，但日期、內容、行程都未能交代。

▼特首林鄭月娥施政報告2021重點▼

