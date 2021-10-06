施政報告｜地產商、新界居民、長者成贏家　納稅人恐要埋單

行政長官林鄭月娥今屆政府任內最後一份《施政報告》，提出建北部都會區，將增建5條鐵路駁通新界北部，現時未有鐵路接駁的粉嶺皇后山及大埔白石角，未來均會設鐵路站，預計新界北區的業主及地主為今屆施政報告最大贏家。輪候公屋人士亦傳來喜訊，除政府承諾未來10年會增建33萬個公營房屋單位，增加上樓速度外，過渡性房屋單位供應量亦再增5,000個，而政府亦擬訂立現金津貼及劏房租務管制，協助居於劏房的居民。



林鄭月娥在公布鴻圖大計時，完全無觸及所需公帑，令人關注納稅人會否要「埋單」。



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鄉紳及地產商成北部都會區大贏家

林鄭月娥於最新一份施政報告提出發展北部都會區，包括古洞北/粉嶺北、洪水橋/厦村、元朗南、新田/落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮，並擬在洪水橋、落馬洲、羅湖/文錦渡、香園圍、打鼓嶺、皇后山至粉嶺，以及尖鼻咀至白泥一帶建5條鐵路。

新界北現時大部分為農地、棕地等，不少土地由鄉紳及地產商持有，政府協助發展交通及基建，亦預計將收地發展，新界北地主如地產商及原居民最大受惠，加上林鄭月娥表示會考慮修例釋放新界祖堂地，更方便原居民賣地；而發展局亦擬把「標準金額」補價模式擴展至新發展區，更便利地產商改劃建屋。

▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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增建鐵路 準皇后山公營房屋及白石角豪宅居民更方便

皇后山居屋曾一度因欠缺交通接駁，居屋揀樓時出售速度緩慢，不少單位至後期才賣出，而呎價亦為同期居屋中最低。政府今日公布將在皇后山建鐵路，方便當區居民之餘，相信亦會令樓價提高，居屋業主5年後轉手「白居二」市場，樓價有望翻倍。

另外政府亦擬指會在白石角建新鐵路站，當區居民現時只能依靠小巴及巴士接駁，租金樓價在大埔區較相宜，建港鐵站接駁東鐵線後，連同科學園擴展及重啟馬料水填海等發展，預計當區樓價前景佳。而毗鄰擬建白石角站的大埔白石角優景里地皮，曾由新鴻基地產早前購入，料建14幢大廈，樓價亦料可上漲。

▼2021年《施政報告》皇后山大建公營房屋▼



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等上樓市民有機會搬入北部都會區

現時公屋平均輪候時間已達5.8年，北部都會區料可額外提供16.5萬至18.6萬個住宅單位，但未有透露多少個屬公營房屋。施政報告亦預告長策公營建屋量再達標，未來10年可建約33萬伙，政府消息人士指，當中三分一，即約10萬伙於首5年落成。

輪候公屋人士等候政府增建房屋單位期間，亦可住入過渡性房屋，施政報告再建議額外提供5,000個過渡性房屋單位，改善上樓前的居住環境。現行居於劏房的居民亦可申領現金津貼，劏房租務管制條例亦料明年1月生效，基層住屋更受保障。

▼2021年《施政報告》發展河套地區▼



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港大中大料因推動創科有前景

施政報告亦大力推動創科發展，既增加創科用地，構建新田科技城、擴建科學園88公頃、流浮山建媲美數碼港的地標性創科設施，更會預留土地予港大及中大兩間大學興建大樓發展科技，創科發展將在港成大趨勢，有關行業人士可獲得空間及資助上的援助。

▼特首林鄭月娥施政報告2021重點▼



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取長者普通長生津月多千元

長者亦是眾多年齡層中「派糖」最多的一群，除政府擬合併普通及高額長生津（金額分別為2,845元及3,815元）外，醫療上政府亦擬把「廣東院舍計劃」擴展大灣區合資格安老院，以及放寬長生津和高齡津貼須連續居港一年的申請規定。