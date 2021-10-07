通關碼｜薛永恒：如需要實名會盡快推出　未答是否與安心出行合一

早前中港兩地政府商討通關事宜，其中一大重點是健康碼。創新及科技局局長薛永恒今日（7日）表示，因應防疫需要，正檢視健康碼及安心出行，日後如認為實名登記的健康碼才能發揮效用，會盡快推出，不過他強調詳細需與專家商討，了解如何配合防疫工作。



薛永恒表示，香港自8月中起沒有出現本地個案，具備一定通關條件，但香港的防疫措施與內地有異，港府希望收窄有關差異，令聯防聯控工作做得更好，增加內地信心，以免因為通關影響防疫。

薛永恒續指，正全面檢視不同防疫工作，檢視健康碼。他沒有正面回應健康碼是否如有消息所指，會與安心出行應用程式二合為一，僅稱正全面檢視有關工作，「希望將所有一啲防疫抗疫需要，例如話，可能需要實名登記的健康碼先可以發揮應有效用，我哋會盡量去盡快去落地」。

薛永恒表示，其他細節需要與防疫專家商討，「確認邊啲需要做改變，先可以配合防疫抗疫需求」，因此之後才可交代詳情。