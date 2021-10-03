健康碼｜通關後僅港康碼未能暢遊內地　下載多一個程式先通行無阻

粵港有望通關，港府官員及專家上周六（9月26日）在深圳與內地政府開會商討疫情防控，如何達至兩地通關為重點，粵港澳「健康碼」對接亦是通關必須，近日引發各界對港版健康碼的各種討論。

事實上，通關後想要通行內地，僅有港版健康碼及粵康碼最多只能入境內地，若想在公共場所進出，則還需登記申請由中國政府網及工信部中國信通院開發的「通信大數據行程卡」，並在進入場所前出示。

內地「健康碼」也並非「一碼同行」，若想前往不同省份，亦需要先在微信登記申請當地的「健康碼」。港人張小姐早前返廣東探親，隔離完畢後曾前往甘肅、青海等省份遊玩，她指各地標準不一，有些公眾場合只需出示健康碼截圖即可，有些則二碼「缺一不可」，而酒店、機場、高鐵站的檢查程度相當嚴格，而餐廳、按摩院等私人地方則幾乎不會檢查。在內地逗留數月，張小姐說，「已經習慣了揚手出示健康碼、行程碼的動作，行禮如儀一般」。



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內地不同省份都有各自的健康碼。（資料圖片）

各省有不同健康碼載於微信App

通關後港人北上，需要熟悉內地各項防疫規管。內地現時的「健康碼」多種多樣，除了國家政務平台推出的「全國一體化政務服務平台防疫健康信息碼」之外，各個省份都有各自不同的健康碼，如廣東就有「粵康碼」，上海則有「隨申碼」，北京則有「健康寶」。

雖然「全國一體化政務服務平台防疫健康信息碼」平台指自己支持全國一碼同行，但事實上若要前往內地不同省份，仍需要登記及申請當地的健康碼。這些「健康碼」全部都以「小程序」的形式，搭載於微信App內，可以透過程序內部搜索或掃描二維碼喚出。而根據中國政府網「全國一體化政務服務平台防疫健康信息碼」平台的資料，「健康碼」的數據來源包括衛生健康、工信、交通運輸、海關、移民管理、民航等多方面。

早前由香港經深圳灣口岸回到深圳的港人張小姐表示，現時過關需要申報一些個人資料，這些資料亦會生成二維碼，供內地海關人員檢驗。這些二維碼僅用於過關時一次使用，而到達內地隔離酒店時，隔離點的工作人員則會要求隔離的人開始申請當地「健康碼」。張小姐在深圳隔離，因此申請的是「粵康碼」。

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「健康碼」需登記證件、旅遊史等資料

張小姐指，「健康碼」一般有三種顏色，紅、黃、綠，隔離期間則是紅色，酒店隔離結束會變為綠碼，而閉環回社區後，則由社區人員將「健康碼」轉為黃色，直至社區觀察完成、且按照當地要求的數次核酸呈陰性後，才會再轉為綠色。有專業人士透露，「健康碼」若呈現紅色，則歸屬當地的疾控中心管理，若呈現黃色，則是有社區，包括居委會、網格員等負責。（疫情以來，內地大規模推行「網格員」制度，將城市分為不同大小的區域，每一區域內的居民會有一名網格員負責大小社區事務。）

張小姐完成隔離後曾前往甘肅、青海等多地遊玩，她憶述，登記不同地區的「健康碼」難度不高，但需要的資料不少，包括證件號碼（港人可使用回鄉證）、姓名、性別、出生日期及證件有效日期、長居地區、手機號（目前只支持內地手機號）、職業、抵內地航班（車次）、出發地點及中國境內聯繫人資料、核酸結果及過去14天的旅遊史及接觸史。

「行程卡」與「健康碼」缺一不可

當用微信打開健康碼，界面可查看自己的防疫健康信息，當中的信息僅為自己所申報的內容，並無顯示具體的行程記錄，如在何處消費、吃飯、停留等。張小姐表示，目前僅有健康碼不能在內地暢行，還需要登記由中國政府網及工信部中國信通院開發的「通信大數據行程卡」（下稱「行程卡」）。

「行程卡」亦是以微信內部小程序運營，根據中國政府網資料，「行程卡」無須填寫身份證、家庭住址、不收集其他個人信息，「充分保護用戶隱私」。不過該程序則是利用內地惟三家通訊服務商（中移動、聯通、電信）的通信大數據運營，支持查詢用戶過去14日內曾經到訪的國家和內地城市（曾駐留4小時以上）。

行程卡會顯示過去14日曾到訪的地點。（網上圖片）

張小姐表示，想要在內地城市暢通無阻，「行程卡」與當地「健康碼」缺一不可。不過在大多數場合，如地鐵、電影院、商場、博物館等地方，依靠截圖就已經足夠，但如果搭乘飛機、火車、高鐵，或是入住酒店、出入醫院，就相對嚴格，工作人員會要求掃碼喚出「行程卡」及「健康碼」核對。她說在內地生活數月，為了方便出行，每天早上都會先將「行程卡」及「健康碼」的綠碼進行截圖，去到不同場所出示，「已經習慣了揚手出示健康碼、行程碼的動作，行禮如儀一般」。

不少港人過去前往內地喜歡參與旅行團，記者發現內地不少提供旅行團服務的公司，都已經在網頁上標明，出行條件包括「健康碼」和「行程卡」呈綠色。

不少提供旅行團服務的公司，都已經在網頁上標明，出行條件包括「健康碼」和「行程卡」呈綠色。（網上截圖）

方保僑：「港版健康碼」要追蹤行程技術上無問題

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《香港01》電話訪問時指，現在許多人對「港康碼」充滿誤解，事實上港版健康碼僅是用來申報過關使用的證明書，上面包含姓名、接種記錄、檢測報告結果等資料，使用者需提交該健康碼並經過平台轉為內地健康碼才可用以過關及使用。至於健康碼是否要包含行程追蹤記錄，內地政府才能收貨，方保僑則不做評論。

在內地的健康碼及行程卡小程序，有內地全部三間電訊營運商提供數據支持，相信有透過信號基站記錄定位，而港版健康碼若要記錄行程，香港的本地電訊商是否同樣可以做到？方保僑則表示，技術上可以實現，但涉及私隱問題，或仍然需要諮詢公眾。但即使不依靠營運商，普通程式如Google Maps，只要獲得用戶權限，已經可以記錄行程。