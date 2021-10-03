健康碼｜盧寵茂：內地用大數據追蹤　以科技抗疫　無關私隱問題

港版健康碼一旦有追蹤功能易引發私隱問題，如全民強制使用亦會。經常來往中港兩地的香港大學深圳醫院院長盧寵茂接受《香港01》訪問時表示，內地健康碼系統利用手機的大數據去找出與確診者有相同曝露史的人，「一夜之間就可以轉咗做黃碼」，持黃碼的人無法坐地鐵、的士，也不能進入公共場所，但內地人並不會埋怨，「佢哋唔會投訴」，因為大家都明白是為了抗疫。

盧寵茂直言，有人覺得使用定位、電訊商提供資料去追蹤是侵犯私隱，但他則認為疫症就如戰爭，必然「好多自由會失去」。他稱內地市民對於使用科技抗疫感到自豪，因為大部份人仍能享自由。



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盧寵茂指，已完成新冠疫苗接種的人士，其粵康碼會以金色線條圍繞綠碼，並有「舞獅」圖案。（受訪者提供）

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盧寵茂為了到香港大學深圳醫院工作，時常都穿梭中港，他指即使現在深圳並無疫情，出入醫院、政府部門、大型商場都仍需出示粵康碼，個別機構亦會掃描健康碼。除了健康碼外，若到訪政府機關和公共場所，更需同時出示「行程卡」，「行程卡」是一個手機程式，會根據用家手機網絡的轉變，自動紀錄使用者過去14天曾到訪的城市，「例如去深圳大劇院，或者去政府部門開會，就要睇埋行程卡，保證14日內無去過中、高風險地區。」

各省市健康碼資料互通有人「一落機就轉黃碼」

他稱，雖然全國不同省市都有自己的健康碼，但資料則是全國互通，例如廣州在數個月前爆疫，有相關的接觸者乘坐飛機到其他省市，「一落機就轉咗做黃碼。」

港大深圳醫院院長盧寵茂直言，有人認為使用大數據去追蹤是侵犯私隱，但他則認為疫症就如戰爭，必然「好多自由會失去」。（資料圖片／梁鵬威攝）

為了抗疫內地人不會投訴健康碼突轉色

盧寵茂指，內地健康碼系統利用手機的大數據去找出與確診者有相同曝露史的人，「一夜之間就可以轉咗做黃碼」，持黃碼的人無法坐地鐵、的士，也不能進入公共場所，需要即時到醫院做檢測，「例如我哋醫院會有綠色通道畀佢哋，唔使預約就可以驗，6個鐘就有結果。」他稱內地人並不會投訴自己的健康碼突然被轉色，因為大家都明白是為了抗疫，而且知悉自己有風險而去接受檢測，亦能令自己和家人安心。

他直言，有人認為使用大數據是侵犯私隱，但他則認為疫症就如戰爭，必然「好多自由會失去」。他稱內地市民對於使用科技抗疫感到自豪，因為大部份人仍能享自由，「啲市民好proud（自豪），覺得有碼就有自由。」

「行程卡」有電訊運營商提供大數據運行，能自動紀錄一個人停留超過4小時的國內城市。（受訪者提供）

建議政府推港康碼供市民自由下載

盧寵茂坦言，香港政府雖然有公布確診者行蹤，並要求有共同曝露史的人接受強制檢測，但實際上無法確保這批人真的有做測試，他相信內地衛生部門對於這種做法仍然不滿，直指若香港想通關，必須作出改變。被問到香港的健康碼應否參考內地或澳門的做法，他指自己每天都使用粵康碼，「睇唔到有咩需要擔憂」，他認為政府可以改良港康碼，並讓有意使用的市民下載，「應該畀選擇想用呢種功能去保護自己嘅人，做咗出嚟，想用就去用。」