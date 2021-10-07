施政報告｜曾鈺成形容措施「非常好」　是否支持林鄭連任言之尚早

昨日（6日）特首林鄭月娥發表任內最後一份《施政報告》前立法會主席曾鈺成在出席活動後評論新一份《施政報告》，形容所涵蓋的措施「非常好」。至於是否支持林鄭月娥連任，他就指現時言之尚早，「要睇有咩人有意角逐」，留待屆時再討論。



被問到是否支持林鄭月娥連任，曾鈺成指現時言之尚早，「要睇有咩人有意角逐」，留待屆時再討論。（曾凱欣攝）

施政報告中提就會積極推展《基本法》23條的本地立法工作，曾表示，不認同相關工作等同收緊現時政治環境，直言「23條立法本來應該好早去做，係香港憲制責任」。

倡教師考《基本法》及《港區國安法》

施政報告中亦提出，下學年起官津學校新聘任教師必須通過《基本法》測試。曾鈺成指，相關安排早應落實，又認為教師有必要對《基本法》有準確理解，尋基本要求，避免教師對《基本法》有錯誤觀念影響下一代，又指若將《港區國安法》納入考核範圍的做法合理。

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特首人選：要睇有咩人有意角逐

至於被問到《施政報告》中，有不少為跨任期措施，曾鈺成指，若提出的主張符合香港長遠發展需要，「無論下任係邊個領導，都要考慮去做」，加上行政長官只多連任一屆，「長遠發展規劃唔可能10年、8年完成」，報告內提出願景屬常事，但「點完成、邊個完成係另一回事」。

被問到是否支持林鄭月娥連任，他指現時言之尚早，「要睇有咩人有意角逐」，留待屆時再討論。

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