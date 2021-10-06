施政報告｜科學園歡迎擴區應對創科需求　令「再工業化」植根香港

《施政報告》出爐，當中就創科發展着墨不少。香港科技園公司表示，多項措施有助持續推動創新及科技產業，提供土地以擴大本港的創科園區，令「再工業化」植根香港，強化與大灣區人流、資金及科研資源互通的配套與支援，以配合深港兩地的創科生態發展。



▼政府研究增設白石角東鐵站▼



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科學園內的科技和初創企業在過去五年已由700間增至900間，增幅超過四成，今年畢業的培育公司再創新高至148間。科學園歡迎政府提出的擴容計劃，透過不同途徑提供創科用地，將進一步帶動科學園全面擴展，而建議興建新的東鐵線科學園 / 白石角車站，便利區內交通，應對日益增長的園區工作人口。

科技園設「大灣區創科快線」培育初創

科學園表示，樂見政府提出《北部都會區發展策略》建立「新田科技城」，將河套區的港深創新及科技園與落馬州新田一帶土地整合發展，聯同深圳科創園區進一步推動兩地的創科合作。園方將配合政府「雙城三圈」發展，為香港成為國際創新科技中心奠定重要基礎。為深化兩地合作的協同效應，科學園會在深圳分園開設「大灣區創科飛躍學院」，為兩地人才提供資源、培訓及交流平台，及設立「大灣區創科快線」，全方位培育初創，提供業務發展、投資配對等企業支援服務等。

科技園董事局主席查毅超表示，對於施政報告加大力度支持創新科技的全方位發展感到鼓舞，將從基建、人才、資金、技術及科研方面繼續發展，把握大灣區機遇，支援企業「引進來、走出去」，建立更龐大的跨境創科網絡。

▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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團結香港基金：大規模開發新界解決土地短缺

團結香港基金公共政策研究院亦表示，大規模開發新界既是解決土地短缺的突破口，亦有助香港把握港深協同發展機遇，在新界形成創科為主的就業走廊，理順香港職居分離的規劃布局。

基金會指出，北環線至皇崗支線，以及港深西部鐵路能有效帶動港深邊境地區的發展，而北環線向東伸延亦是釋放坪輋、皇后山等地區發展潛力的必要條件，期望嶄新的規劃視野和提速土地開發能從根源解決長期困擾香港的土地及住屋問題。

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