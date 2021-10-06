施政報告｜北部都會區發展需時20年　議員促加建過渡屋紓房屋問題

新一份《施政報告》今（6日）揭盅，房屋、土地議題成為重中之重，惟大部分政策均屬長遠「願景」，但未有提到短期措施。民建聯立法會議員劉國勳表示，當局未有明確時間表說明何時才能達成公屋「3年上樓」的目標，令基層市民失望，促請政府廣泛聆聽社會意見，推出短期措施補充房屋供應不足的問題。

至於新界北發展策略方面，他則表示政府的建議與其倡議同出一轍，形容能勾畫出未來藍圖，但預料需時至少廿載才能看到雛形，難以緩解現時的房屋難題，促請當局改革、縮減城規程序，將發展時間縮短一半至10年。



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民建聯立法會議員劉國勳表示，很滿意新一份《施政報告》，提到他過往一直致力推動新界北發展，以口岸經濟帶動該區發展，「新界北都會區」正正與他近月「以新界北建設香港新中心」的倡議同出一轍。他強調新界北有最多土地和發展潛力，解決房屋問題，為經濟轉型鋪路。

他續指，要加快步伐發展土地，必須要有新方法、新思維，而施政報告亦有提及研究發展綠化地帶和濕地，以及降低新界祖堂地的出售門檻等，認為今份施政報告勾畫出未來的方向。

至於措施是否能有效解決本港水深火熱的住屋難題，他表示，當局已畫出「藍圖」，相信長遠而言，在新界北能找到安居樂業的地方，但何時才能改善，則要視乎當局的時間表，他舉例指元朗洪水橋新發展區預料需到2038/39年才能完工，估計以港府現時的審批程序等，「冇20年都見唔到呢個藍圖」，難以緩解現時的房屋難題，促請政府革新現有機制，縮短城規程序，才有望令落成時間縮短一半。

劉國勳又建議當局，參考以往發展新市鎮的做法，設立專責小組或新界北辦事處，在環保處、土木工程拓展處、屋宇處等抽調人手，拍板決定和推行新界北的建設，避免過往在多個部門商議的繁複程序，以配合新的發展速度。

▼河套區▼



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對於外界批評今份施政報告僅提出願景，欠缺短期措施，劉國勳認為，政府應增加古洞北和洪水橋等新發展區的地積比，而在「基建先行」大前題下，應在基建設施落成前，可先在該區興建過渡性房屋，讓劏房戶能入住，待有關工程完成後，再將有關過渡性房屋轉變為永久房屋。

公屋聯會表示，透過政府提出的多項覓地建屋措施，相信未來可供建屋的土地來源會「相當充實」，但關鍵在於三個方面，包括「能否落實？如何落實？何時落實？」該會指出，在加強覓地建屋的措施下，政府應對於何時恢復「三年上樓」的承諾有一個清晰的路線圖，舉例指首任特首董建華於1998年發表《香港長遠房屋策略白皮書》，定下三個具體房屋指標承諾，其中提出於2005年年底前，將輪候租住公屋的平均時間縮短至三年，即在七年期內完成目標，期望特區政府能夠承傳這份決心及承擔，再次許下恢復「三年上樓」的承諾，為基層市民帶來更好的消息。

▼香園圍▼

