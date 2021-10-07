中大學生會解散　前會長蔡子強感突然　嘆失獨立聲音：憂骨牌效應

創立半世紀的中大學生會今日宣布解散。曾任中大學生會會長的中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，學生會是社會其中一個重要社群，貴乎「無既得利益所影響嘅獨立聲音」。他對於學生會決定感到突然及傷感，多個公民組織近月相繼解散，如今蔓延到學生組織，「擔心會否有骨牌效應，其他院校學生會面對同一命運?」



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不少知名政治人士曾任學生會

中大學生會自1971年成立，多年「出產」不少知名的政治及社運人士，例如前特區政府新聞統籌專員何安達、立法會議員梁美芬、2014年佔領運動學生領袖岑敖暉、職工盟總幹事蒙兆達等。50年以來，中大學生會不時積極就社會議題發聲，以及參與民主運動。

1987年擔任中大學生會會長的蔡子強表示，對於創立半世紀的學生會決定解散感到突然及傷感。他指，不知悉解散的內情，但觀乎多間院校公開與學生會劃清界線，並拒絕代收會費，質疑背後是否涉及政治壓力。他指，學生會之路難行，未知解散是否唯一選擇，但對解散決定感意外，近月多個公民團體如教協、支聯會、職工盟等相繼解散，如今蔓延到學生組織，「擔心會否有骨牌效應，其他院校學生會面對同一命運?」

學生會是社會其中一個重要社群，貴乎無既得利益所影響嘅獨立聲音。 蔡子強

蔡子強表示，學生會是社會其中一個重要社群，貴乎「無既得利益所影響嘅獨立聲音」，只會從原則立場去出發表達意見。（資料圖片)

學生會支持回歸、港人治港 曾獲北京肯定

蔡子強表示，學生會是社會其中一個重要社群，貴乎「無既得利益所影響嘅獨立聲音」，只會從原則立場去出發表達意見。他指，不同年代學生會有不同看法、角色，學生會如今與校方、政府關係緊張，但過往學生會曾與他們關係和諧，甚至得到過北京肯定。

80年代初，中英就香港前途問題談判，他指，中大學生會當年曾致函時任總理趙紫陽，支持中國收回香港，肯定「港人治港」構思，引起社會好大震動，與依戀殖民管治的主流社會意見不同，學生聲音被視為「哽耳」。

他指，明白外界會批評學生會對社運的立場，但如果以學生會一、兩年的表現同立場，去概括學生會本質或「蓋官定論」，是相當以偏概全及可惜。他指，50年以來，香港大時代和不同的歷史重要時刻，均見到學生會身影，學生會如今消失，猶如其它已解散的公民組織，代表香港某段歷史缺少了一塊。

希望未來同學可以自己有唔同嘅渠道，自己為自己嘅議題發聲，繼續關心社會。 蘇浚鋒

2019年任中大學生會會長的蘇浚鋒（圖中）表示，近月多個公民組織解散，過去一年校方以不同方式打壓學生會，自內閣「朔夜」事件後，對學生會態度不友善，故明白及理解學生會解散決定。

校方與學生失溝通橋樑 今後學生為自己發聲

2019年任中大學生會會長的蘇浚鋒表示，近月多個公民組織解散，過去一年校方以不同方式打壓學生會，自內閣「朔夜」事件後，對學生會態度不友善，故明白及理解學生會解散決定。

他認為，學生會在校內外均積極發聲，對內作為校方與學生之間溝通橋樑，協助改善大學政策及校園環境。2019年爆發反修例事件，中大管理層與學生關係一度緊張，他表示，當年學生會與校方會面，要求校長理解同學看法，嘗試令同學聲音被聽見。

今後中大沒有學生會，他認為，中大同學不論在校政或時事交流，缺少一個具代表性的平台發聲，但在新時代之下，相信學生總可找到發聲的方法，「希望未來同學可以自己有唔同嘅渠道，自己為自己嘅議題發聲，繼續關心社會。」