強制檢測｜觀塘官立小學二年級爆上呼吸道感染　師生最遲周五檢測

食物及衞生局今日（6日）表示，由於觀塘官立小學（秀明道）爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，病徵與新冠肺炎相似，二年級被納入強制檢測公告。該年級的學生及曾面授有關學生的老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於10月8日（本周五）或之前接受檢測。



觀塘官立小學（秀明道）爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案。（校網圖片，非涉事班別及學生）

強制檢測公告列明，9月23日至10月6日期間於秀茂坪觀塘官立小學（秀明道）就讀二年級的學生，及曾面授該指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須接受檢測。受檢人士若在10月4日至10月6日期間已進行檢測，或已經完成新冠疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

截至今日下午6時，社區檢測中心於明日（7日）尚餘約3萬個預約名額，未來一周及兩周分別尚餘約91%及約95%預約名額。市民亦可在前往社區檢測中心前，先致電檢測中心查詢是否尚有預約或即場登記名額。

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