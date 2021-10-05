強制檢測｜12學校爆上呼吸道感染　鑽石山靈糧幼稚園上榜

本港最近有學校連環爆發上呼吸道感染，由於病徵與新冠肺炎相似，爆疫的幼稚園及小學班級被列入強制檢測公告。政府今日（5日）再求11間幼稚園及幼兒學校，以及一個小學小一班級的師生強制檢測，其中鄰舍輔導會東欣幼兒園更位於近日出現確診個案的東涌映灣園內，其他學校則有星河明居鑽石山靈糧幼稚園等。



▼10月5日強制檢測公告詳情▼



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今日被列入強制檢測公告中，包括一間特殊學校，位於大埔南坑頌雅路松嶺村的匡智松嶺第二校，所有師生及員工都須強制檢測。而上周曾有兩名機組人員抵外地後確診，其曾在港居於東涌映灣園，今日有位於映灣園的鄰舍輔導會東欣幼兒園，需要接受檢測。

另外，大埔明雅中英文幼稚園、堅尼地城卓基英文學校暨幼稚園及海怡半島內的基督教宣道會海怡幼兒學校均上榜。

路德會救主學校一年級亦上榜。（學校網頁圖片）

路德會救主學校小一師生需強檢

東京殘奧女子乒乓球銅牌得主王婷莛母校，路德會救主學校的一年級亦須強檢，所有一年級學生及面授老師均要進行檢測。

所有曾在9月22日至10月5日期間身處在今日列入強檢公告名單中的學校或班級超過兩小時，均須在10月7日或之前完成檢測，如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於 2021 年 10 月 9 日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。若已在10月3日至10月5日期間進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測規定，在9月23日或之前完成接種疫苗人士亦可獲豁免。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (10月6日)▼

