施政報告｜發展局提4方向壓縮城規程序　邊填海邊改劃　減少諮詢

新一份《施政報告》建議，精簡發展程序，以加快房屋興建。發展局今（8日）表示，建議涉及修例，將檢討城市規劃、收回土地、環境影響評估、道路工程等四大範疇，亦會從四大方向着手，包括縮短城規法定時間、減少在不同階段諮詢的次數、同步填海和進行城規程序，或在土地研究開展前，便開始收地、安置的工作；最後一個方向則是理順不合時宜的安排，包括禁止公眾改劃他人的私人土地。



發展局局長黃偉綸指，將聚焦檢視個別法例的發展程序，涉及城市規劃、收回土地、環境影響評估、道路工程等的法例及規則，目標是 2022年上半年提出具體建議，爭取在明年內提出條例修訂草案。

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發展局常任秘書長甯漢豪補充，有關建議屬法例修訂，而非單純精簡行政程序，亦不會只針對城規程序，將會一併檢討土地收回條例、與道路刊憲相關，以及填海條例等，而修例將有4大方向，包括縮短法定時間，將現時最長以17個月製訂規劃大綱草圖縮短一半；避免重覆處理工序，包括在不同階段收集反對聲音，形容不時在不同階段的諮詢收到同一種反對聲音，「我哋可唔可以視佢為一次處理咗，就係處理呢？」

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她續指，第三個修訂方向，則是同步進行不同程序，包括一邊填海，一邊進行城規程序、確立土地用途，或者容許已通過城規會，但未完成研究的項目，先開展收地工作、安置和賠償；最後則是要理順不合時宜，或有爭議的安排，甯漢豪指，現時公眾可就他人的私人土地提出改劃，「咁會唔會令到一啲程序有爭拗或者拖長呢？」

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