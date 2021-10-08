施政報告｜黃偉綸：研訂私樓單位最細標準　冀4人公屋戶增至480呎

新一份《施政報告》提到會將新界北部打造成「北部都會區」，亦會重啟屯門龍殼灘和沙田馬料水的填海計劃，新界北將迎來「大變天」。發展局局長黃偉綸今（8日）引述更新版本的《香港2030+》規劃策略研究，較2016年預算的1,200公頃增加1.5倍，他解釋估算膨脹的主要考慮在於，民間希望「住大啲」的期盼，強調若土地供應持續增加，可考慮將公屋人均居住面積增加10％至20％，公屋四人單位有望由現時不足400平方呎，增至480平方呎。

他透露，除了正在研究的「明日大嶼」中的公屋會採納新的住屋原則外，亦會研究規範私樓的最細單位面積。



黃偉綸表示，土地供應專責小組籌備《香港2030+》規劃策略研究時，社會充斥不滿聲音指「愈住愈細」，他形容是社會的「痛點」，希望改善居住空間，以滿足市民希望「住大啲」的願景，又指若將人均居住空間增加10%，便可每人有215平方呎，若進一步增至20%，每個人則可住237平方呎。他提到東京的人均居住面積為210平方呎、上海為260平方呎、新加坡則為270平方呎，一河之隔的深圳則達300平方呎。

他表示，未來10年的土地供應將高於需求，有望在下一個5年的公屋規劃，將人均居住面積增加10%至20%。他以四人公屋單位為例，指現時單位呎寸不足400平方呎，若增加20%便可大增至480平方呎，大增近100平方呎，他形容想法「樂觀」，但「總比而家好」。

▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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他續指，較遠期的規劃，如正在研究的「明日大嶼」交椅洲規劃中內的公營房屋單位，已會加大10%至20％人均居住面積來規劃，「北部都會區」仍未納入規劃的土地，亦會將有關原則增長納入考慮。

黃偉綸又提到，近日社會有聲音要求當局在私營單位或未來的重建項目，訂立最細單位的面積標準，將會考慮有關方案，但強調有關做法「牽動嘅考慮點比較多，但我哋都會考慮」，「希望香港人住大啲呢樣野唔係空講嘅，係會做得到」，希望社會給予空間和時間落實。

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