施政報告｜土地短缺增1.5倍至3000公頃　黃偉綸：有信心覓夠土地

本港土地供應短缺，發展局局長黃偉綸今日（8日）公布，估算本港2019至2048年共有3,000公頃土地短缺，比2016年估算短缺1,200公頃大增。黃強調目前已規劃的中長期供地項目，包括「明日大嶼願景」及「北部都會區」等，潛在土地供應可達4100公頃，「面對3,000公頃短缺，大家唔須要擔心，我哋有信心有足夠土地」。



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發展局局長黃偉綸、運輸及房屋局局長陳帆等今日就最新一份《施政報告》見記者，黃偉綸亦公布《香港2030+》報告，估算本港至2048年總共土地需求為5,800至6,200公頃，計及3,200公頃的已展開規劃階段項目，例如東涌東、洪水橋下村等，土地短缺約為3,000公頃。

黃又解釋，2016年提出諮詢時曾指土地短缺約為1,200公頃，惟其後土地供應專責小組亦曾批評2016年估算太保守，加上當局亦留意到社會對住屋期望。而在土地需求方面，當局亦將改善居住空間、需更多經濟用地包括創科用地推動經濟發展等因素計算入估算中，包括人均居住面積如增加10%，即達215平方呎；如增加20%即達237平方呎。他又指，考慮到供地項目規劃工作未必全部可行，「比3,000公頃搵多啲，係理想同接近現實做法」

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在公營房屋方面，黃偉綸指去年已覓得330公頃，在2021至2031年10年公營房屋單位供應可達31萬個。而未來10年已覓350公頃土地興建33萬個公營房屋單位，形容是「另一個新高，反映多管齊下覓地策略見成效」。

私營房屋方面，黃指亦將會有170公頃土地可供興建10萬個私營房屋單位，當中逾85%土地來自新發展區及賣地，有約15%土地來自港鐵項目，仍未計及重建項目、市場行為私人發展等，故相信可以滿足房屋需求。

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