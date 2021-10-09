獅子山風球｜暴雨加繞道工程夾擊　新界北農場大量菜苗淹浸報銷

颱風「獅子山」襲港期間，昨日起連續兩日狂風暴雨，新界北多個有機農場受大量降雨影響出現水浸，有農夫稱鄰近新界北繞道工程地盤疏水力不足，導致積水淹浸附近農田，加上今次風暴來得既快且急，來不及做防備，以致大失預算，秋分播下菜苗悉數報銷，預計本地菜未來數星期的供應量將會受到影響。



繞道工程地盤疏水力不足 積水浸附近農田

颱風造成大量降雨，昨早更一度在1.5小時內由黃雨升至黑雨警告，上水、打鼓嶺、粉嶺等多個有機農場陸續出現水浸，當中在上水梧桐河擁有1.5斗(約1000平方米)農地的有機農夫占士表示，毗連有粉嶺繞道工程地盤進行中，由於地盤內只有一條大渠排水，但昨日降雨量遠遠超出承受範圍，於是先在地盤開始出現積水，再淹浸附近四個農場。

他又指，今次颱風及雨勢來得太急，天文台又一直只掛三號波，至今早才改掛八號風波，很多農友來不及為農作物做好防風防雨準備，而按習慣剛巧在上月秋分(23日)下田種苗，預計一個月後收成，以其農場為例，水浸令粟米、生菜苗、芫荽及蘿白根部被積水浸爛，悉數報銷，若要再等颱風過後積水退卻，農地由濕變乾後才能重新播種，預料農作物要延遲二十至三十日才能收割，肯定會影響本地菜供應。

農夫：料水退後農田變乾方重新播種

粉嶺鶴藪擁有八斗(約5392平方米)農地的琴姐稱，大約一個月前開始，合共購買逾千元菜苗在田內播種，原本預計本月底陸續收成，但昨日起連場大雨，其中七斗農地位處下游置，先後出現水浸，除了有網保護的的棚上農作物力保不失，其餘羽衣甘藍、菜芯、番茄、甜麥菜、沙葛、西蘭花及椰菜等農作物很大機會報銷，要待水退後才能點算損失。

與多個有機農場合作的耕耘Sow & Grow創辦人阿珊表示，上水、沙嶺、粉嶺等新界東北農地均受到不同程度的水浸影響，亦有農場受新界東北工程影響，疏水能力減弱造成農地淹浸，指本港農夫靠天搵食，氣候反常的日子往往首當其衝，現時不少農友趕在風雨前收割合時蔬果出售，減少損失，希望巿民多多支持本地菜。