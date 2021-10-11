樂活道塌棚架｜工權會批承建商難辭其咎　促按實際天氣情況停工

「獅子山」風球為本港帶來連日狂風暴雨，上周五（8日）跑馬地樂活道發生棚架倒塌事故，導致一名女工人死亡。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今日（11日）在港台節目《千禧年代》指，昨日聯同家屬與承建商開會，引述對方指一般情況下黃雨不會安排撤離，由於當時非8號風球、紅色或黑色暴雨警告，認為地基工作仍安全。她指，勞工處的指引只供參考，承建商應評估實際情況停工，對於今次意外難辭其咎。



跑馬地樂活道比華利山塌棚架釀一死一傷。（陳浩然攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，意外發生時有7名工友在進行地基工程，昨日聯同家屬與承建商開會，會上家屬關注惡劣天氣下仍安排工作的情況，對此表示憤怒。她指，承建商指一般情況下，三號風球或黃色暴雨警告不是撤離標準，需要天文台發出更高警告訊號才會停工，由於當時非8號風球、紅色或黑色暴雨警告，認為地基工作仍安全。

勞工處指引只供參考

蕭倩文指，不同意承建商的說法，認為承建商對意外難辭其咎。她指，應按實際情況安排停工，而勞工處的指引的標準較低及只供參考，不應該墨守成規。她指，有地盤仍會於雨天或三號風球下開工，甚至認為可以減塵，不過應按實際情況作調整。

她指，涉事棚架分別曾於10月5日及10月7日驗棚，認為之後要再調查事件；不過她認為地盤附近有山泥、樹木，當時於地面工作仍然危險，不能夠只著眼於棚架。

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