中小學明年起須每日升掛國旗　中學校長：有學校要淘寶急買旗杆

《2021年國旗及國徽（修訂）條例》上周五（8日）正式刊憲生效，教育局今日（11日）發指引，要求中小學必須於每個上課日升掛國旗，每周舉行一次升國旗儀式，同時須奏唱國歌。

有中學校長指，以往大日子才舉行升旗儀式，相信不少學校需時適應新安排，而由於部分學校未設旗杆，須急忙向香港升旗隊總會、香港青少年軍總會或上「淘寶」購買，也有未設升旗儀式專隊學校，目前正加緊訓練。



教育局今日向全港學校發出通告，規定明年1月1日起，中小學，包括特殊學校，必須每個上課日、元旦日、七一及國慶日升掛國旗。

教育局：中小學明年元旦起須每日升國旗 每周辦一次升旗儀式

有小學今年九月已安排工友或職員每日升掛國旗

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，早於今年九月起，其校已安排工友或職員每日升掛國旗。他指，考慮到學生年紀尚幼，以免同學剛步入校園時，未留神注意禮儀，特別安排於學校早上七時開門前完成。

另外，校方每星期周五會安排童軍及負責老師，在操場主持升旗禮儀式，疫情持續下，校方安排直播，全校師生留在班房觀看，完成儀式後，會有早禱時間，以及進行公民及品德教育。

張勇邦指，學界過去大日子已舉行升旗儀式，相信可逐步調節過渡至新要求。（資料圖片）

部分舊校舍未設兩枝旗桿 或未能同時升掛區旗

去年六月，教育局已更新指引，要求學校在元旦、國慶及七一的慶祝活動上升掛國旗和區旗及奏唱國歌，新指引增加升掛國旗及儀式的頻密程度。張勇邦指，學界過去大日子已舉行升旗儀式，相信可逐步調節過渡至新要求。通告指，學校如有足夠旗杆，在升掛國旗時應同時升掛區旗。他指，部分舊校舍未必設有兩枝旗杆，但相信只要升到國旗，有關問題不大。

創知中學校長黃晶榕表示，明年學校升旗儀式比往時頻密，其校需要重新部署，但不難適應。（資料圖片）

中學校長稱部分學校加緊培訓校內升旗隊

創知中學校長黃晶榕表示，其校設有四枝旗杆，每日都有升掛國旗，在開學、畢業、國慶等大日子，則會在禮堂舉行升旗儀式，由學校升旗隊負責，每年為數20至30次。他指，目前升旗儀式比往時頻密，其校需要重新部署，不難適應，但相信對部分學校或會增加負擔。他指，部分學校未有旗桿，需急忙向香港升旗隊總會、青少年軍總會、上網「淘寶」、甚至向其校的校友購買，亦有三分二學校未設正統受訓、專責升旗儀式的隊伍，需要加緊培訓升旗隊。