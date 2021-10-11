教育局：中小學明年元旦起須每日升國旗　每周辦一次升旗儀式

教育局今日（11日）向全港中小學及幼稚園發通告，從明年1月1日起，中小學包括特殊學校必須於每個上課日升掛國旗，學校亦必須每周舉行一次升國旗儀式，同時須奏唱國歌。教育局亦強烈建議學校在畢業禮、水運會或陸運會等場合舉行升國旗儀式。

專上院校方面，教育局指《2021年國旗及國徽（修訂）條例》訂明須參照教育局局長向中小學發出的指示，處理每日升掛國旗及每周舉行升國旗儀式事宜，該局今日已致函相關院校提醒院校在《條例》下的責任。



教育局今日（11日）向全港中小學及幼稚園發通告，從明年1月1日起，中小學包括特殊學校必須於每個上課日升掛國旗。（資料圖片）

教育局今發通告 每個上課日、元旦、7.1及國慶須升國旗

教育局發出通告，由明年1月1日開始，中小學，包括特殊學校，必須於每個上課日，以及元旦日（1月1日）、香港特別行政區成立紀念日（7月1日）和國慶日（10月1日）升掛國旗。學校如有足夠旗桿，在升掛國旗時應同時升掛區旗。

此外，學校必須每周舉行一次升國旗儀式，以及於上述日子或其前後的上課日舉行升國旗儀式，而儀式中必須奏唱國歌。教育局亦強烈建議學校在重要的日子和特別場合，如畢業禮、水／陸運會等舉行升國旗儀式。

幼稚園在條件許可下盡可能參照中小學規定

至於幼稚園應考慮其校舍空間、設施、環境等因素，在條件許可下盡可能參照中小學的規定升掛國旗及區旗，以及舉行升國旗儀式。教育局亦鼓勵國際學校及其他只提供非本地課程的私立中小學及幼稚園，參照中小學的規定，並按學校的實際情況，安排升掛國旗及舉行升國旗儀式。

教育局致函專上院校 提醒國旗法訂明須參照中小學指示

專上院校方面，有關《條例》訂明專上院校須參照教育局局長向中小學發出的指示，處理有關每日升掛國旗及每周舉行升國旗儀式的事宜。教育局今日已致函相關院校，提醒院校在有關《條例》下的責任。

楊潤雄：升掛國旗及升旗儀式是學校教育重要部分

教育局局長楊潤雄於Facebook專頁指，在學校升掛國旗及舉行升旗儀式，除屬於《國旗及國徽條例》的規定，亦是學校教育的重要部分，以培養學生國家觀念、國民身份認同鄧。他又指，不少學校成立升旗隊，當中於福榮街官立小學的升旗隊已經有15年歴史。