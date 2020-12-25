疫下聖誕｜尖咀數步一吉舖　月租5萬無人問　租戶：恐怖過哈囉喂

新冠肺炎疫情持續多個月，為減低感染風險，連月來實施的限聚令及各地旅遊限制，令本來已漸漸褪色尖沙咀遊客區，更添冷清。《香港01》記者本月中游走尖沙咀數段主要街道，驚現每十步一所空置舖位，周六晚飯時間，除美麗華廣場日資超市Donki一段外，人煙異常稀少。

當中以加拿分道一段情況最為慘淡，近漆咸道南一段的加連威老道，千呎街舖承租「暗盤」5萬多元，只需高峰期超過20萬的四分之一仍無人問津，並開始有業主將地舖放盤望「甩手」。有附近租戶戲言，「呢度過晚上7點恐怖過哈囉喂啦！呢度仲好玩。」

《香港01》記者上周四到加連威老道視察，當中有35間吉舖湧現。（梁煥敏攝）

相信今年的聖誕跟以往不一樣，市民要過一個「安靜的聖誕節」。以往人來人往的尖沙咀，在節日前夕顯得冷清。《香港01》記者本月中到尖沙咀昔日人氣較往的幾條街道，「吉舖」處處，包括彌敦道梳士巴利道至柯士甸道最少有35間「吉舖」招租。

另外，加拿芬道有15間、堪富利士道6間、金馬倫道16間及加連威老道35間，基本上每走幾步目睹四周必有一間在左右，「重災區」分別為彌敦道近北京道一段，一個轉角位已有四個「吉舖」，以及加連威老道龍城大藥房後近漆咸道南一帶。

有位於彌敦道近重慶大廈的一間藥房，被人誤貼招租招售啟示，店員回到店後隨即將其撕走。（梁煥敏攝）

重慶大廈外已有約五個地舖貼有「招租」單張，有趣的是，其中一間藥房工作人員返回店內撕走單張，並跟記者說，「我返遲一兩日就貼上去，多（吉舖）都唔係咁貼錯架！」徐徐返回店內收拾東西。

在放工時間約晚上六時許，近柏麗大道一段人流不多，只有在美麗華商場Donki超市及厚福街一段的人流較多，晚上8時後更顯冷清。

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「重災區」的加連威老道，一向集中化妝品藥房、成衣店等，現時除了龍城大藥房、U購超級市場及一所本地口罩零售點外，其他店舖均顯得冷清，一些已貼有多張招租啟示，當中大部分同時張貼「出售舖位」啟示。

記者以客戶身份了解招租招售詳情，有關負責人指有多個不同大小店舖可供短租，作為農曆年前售賣賀物精品也無任歡迎；但當問到有關購買舖位事宜時，職員即說，「係咪真係會要先？呢度根本好少賣得出…」便推搪說交由其他同事跟進收線。

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近漆咸道南的一段加連威老道，每隔一兩個舖位便有一所「吉舖」，其中一所本地口罩生產商剛於11月設一舖位，在比鄰皆冷清下，只有約十多人在等待購買口罩。在同一條街設有換鎖店的老闆Alan已開業30年，他慨歎近數年加連威老道較後一段早已成死城，今年疫情來襲，情況更加悲涼，「哈，呢度晚晚七點後都恐怖過哈囉喂啦！呢度仲好玩過出面，靜到鬼影都無隻。」

他坦言，除了龍城大藥房仍有客人外，這段路無論有任何大型商店進駐，情況亦未有改善。今年更為嚴重，多個舖位連有興趣到來留意出租的客也沒有，純粹逛街的也空無一人，只是近一個月多了一間口罩舖，突然出現人潮。

但他觀察多時，留意到其他口罩零售商加入「街頭戰」，但店內長期空無一人，可見到來的人只有目地到來選購貨品，疫情下，無人願意留待街上太久，「我七、八月路經The One個十字路口，以往一邊都唔只30人啦，我放工晚上6點幾，四邊加埋30人都無，都幾得人驚！」。

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浸大財務及決策學系副教授麥萃才表示，近兩年的社會情況影響，加上今年受到疫情嚴重打擊下，租金再度下跌實屬正常。港府早前亦已將印花稅下調10%作平衡，保持穩定。

以尖沙咀加連威老道為例，該處大部份均是為遊客而設的店舖，當中包括衣服品牌特賣場、化妝品店等，這些店舖在現時的旅遊限制下，根本難以維持，止蝕離場實屬正常。倘若疫情進一步消退，市面回復正常，遊客能夠到港消費，市道亦難以完全回復正常，零售及其他相關行業有待時間消化，「我諗最少要超過三年，先可以去到正常水平，就算有遊客可以返嚟，數量一定冇以以往咁多。」

麥萃才認為，近兩年的社會情況影響，加上今年受到疫情嚴重打擊下，租金再度下跌實屬正常。（資料圖片）

他提到，持有舖位的業主大部分財力較雄厚，現時不景氣下相信不易會將舖位出售，情願靜觀保持其價值，但日子久了可以因不同因素，如看不到可見將來市道會有好轉或不足夠流動資金等才考慮「睇吓價錢去賣」，部份業主情願丟空單位，亦不願意大幅減租保持實力，因此加連威老道一向以來會較多業主情願等待好價錢出租，而並非任意將舖頭租出，或以短期租約予部份租客出售時限產品。但認為店舖空置問題大多只會出現在以往的遊客區及消費旺區，對一般住宅區的商戶來說，問題不會太大。「始終民生生活會繼續，而家嘅消費物價指數剩返嘅70%，相信就係已經落到最基本水平。」

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據知，十多年前的零售旺地加連威老道，一間約一千多呎的舖位，月租叫價為20萬至25萬，仍可租客相繼承接。去年中租金已大幅回落至不足10萬，今年中「暗盤」跌至5萬至6萬，僅為最高位的四分之一，但仍無人問津。

剛於11月進駐的口罩店，一所不足800呎的租金為4萬多，另一所較大的則為不足10萬。同一街上業主為何鴻燊四太太梁安琪的公司持有的舖位，兩年前為內衣店承租，當時的價錢為73.5萬元，離場後閒置至今年第二季由華潤超市旗下的「U購」承購，但月租已大幅回落至30萬元。