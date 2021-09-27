海洋公園哈囉喂｜20年首次無鬼屋　640元玩盡遊戲比前年貴最多70%

海洋公園哈囉喂去年因疫情爆發而取消，今年本港疫情緩和，適逢哈囉喂20周年，海洋公園今年復辦「哈囉喂全園祭」，不過受限於防疫措施，20年來首次不設封閉式鬼屋，改為開放式景區驚嚇遊戲。

不過，若遊客欲玩盡所有哈囉喂遊戲，不論成人及小童，一律另付280元追加門票，成人連同秋日優惠門票360元，合共需付640元，比疫情前的「早鳥價」最多貴272元，加價幅度近七成，也同年正價門票也高近三成。

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅解釋，因疫下需限制入場人次，今年投入更多資源及人手，需調整門票以補給成本。而海洋公園新任行政總裁黃嗣輝，對定價充滿信心，坦言遊戲未能容納所有遊客參與，故作出調整，「唔係嘅話排一日都未排完。」



▼2021海洋公園「哈囉喂全園祭」▼

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山上園區設3個哈囉喂驚嚇遊戲

海洋公園停辦哈囉喂一年後，今年因疫情緩和而復辦。不過受疫情的限制下，20年來首次取消鬼屋，轉為開放式遊戲體驗，增加互動體驗，務求令遊客投入遊戲。而今年的驚嚇遊戲共有3個，包括屍襲逃亡、陰濕奪寶、鬼上身事件簿，全位於山上的高峰樂園。

海洋公園指，遊客需隻身闖入廢城尋找血清，並避開喪屍的襲擊；亦需登上橡皮艇橫越旋渦激流，更要避開食水族的水槍攻擊；或陪同捉鬼大師追問失蹤青年的下落，遊客需提防被鬼上身。

門票價格較疫情正價仍高近三成

門票方面，哈囉喂普通成人門票（不包含上述遊戲），索價360元，附送60元園內電子現金券；小童則索價195元，附送60元園內電子現金券。

不過若遊客欲進入3個遊戲景點，不論成人及小童，一律需另付280元追加門票（智紛全年入場證、無限FUN入場證、開SUM夏日入場證持有人加238元）。換言之，遊客最多需付上640元才可玩盡所有遊戲。

翻查2019年的門票價格，當時「早鳥價」為368元/398元（視乎日期），即可進入哈囉喂任何景點，亦即海洋公園今年加價最多272元或74%；而對比當年的正價498元，也高出28.5%。

至於活動日期方面，日間及全日驚嚇體驗，為10月1日起至31日，逢周二除外。夜間驚嚇體驗則為10月14日至17日、22日至24日，以及29日至31日。

吳守堅表示，因今年疫情需配合限聚令措施，哈囉喂主要以空曠地方進行，人數亦因而有所限制，現時園內維持七成半的人數上限，作為遊戲設計基準。（張浩維攝）

花心思口罩設計冀增驚嚇效果

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，因今年疫情需配合限聚令措施，哈囉喂主要以空曠地方進行，人數亦因而有所限制，現時園內維持七成半的人數上限，作為遊戲設計基準。

疫情下市民避免過多身體接觸，吳強調，今年以道具等方式，避免與遊客身體接觸。同時，工作人員亦需佩戴口罩，因此花心思於口罩的設計上，如佩合化妝增驚嚇效果，或在口罩上添加顏色。「你今日睇我呢個造型就知喇，我哋可以做呢啲口罩嘅同時，將好似負面嘅嘢變返正面。」

疫下限制入場人數 調整門票價格補給成本

吳續指，園方將圍封3個遊戲的出入口，設清晰的指示令遊客進入景點，亦會向持追加門票的遊客派發手帶，以便辨認。為了顧及家庭類遊客，持一般門票仍可享用山上園區的部分設施，他們亦可到園內紀念品店購買追加門票。

問到票價較疫情前昂貴，吳解釋因疫下需限制入場人次，今年投入更多資源及人手，需調整門票以補給成本。但他對定價有信心，「因為咁多年嚟儲咗好多fans，我哋有信心個定價，對佢哋黎講係容易接受。」

黃嗣輝對定價充滿信心，坦言3個具特色的驚嚇遊戲，未能容納所有遊客參與，故作出上述的安排，「唔係嘅話排一日都未排完。」（張浩維攝）

新任海洋公園行政總裁：慢慢循序漸進轉型

而海洋公園行政總裁黃嗣輝新上任近一個月，今日為首次會見傳媒。他亦對定價充滿信心，坦言3個具特色的驚嚇遊戲，未能容納所有遊客參與，故作出上述的安排，「唔係嘅話排一日都未排完。」

問到將來的計劃，黃表示近日與不同的同事及團隊接觸，讚揚他們工作表現良好，並期待未來的團隊工作，「我希望慢慢循序漸進幫公司轉型，呢個係我嘅目標。」

▼2019年海洋公園哈囉喂▼