中小學明年起每日升掛國旗　校長稱需時適應：同學唔夠力升唔到頂

全港中小學明年１月１日起，每個上課日須升掛國旗，每周舉行一次升國旗儀式。聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成今（12日）在商台節目表示，在本港新常態及全面管治權下，「邊啲擺先，邊啲擺後」衝擊大家看法，需時適應配合新要求。他指，學校每天早上有五分鐘靜觀時間，讓學生做專注訓練，由於日後要安排每周一次升旗儀式，故會取消當日的靜觀時間。



學校明年元旦日起，每個上課日須升掛國旗，每周舉行一次升國旗儀式，孔偉成指，需時適應新常態。（資料圖片)

升旗象徵意義需時沉浸 毋須每天長篇大論解釋

孔偉成指，當局建議升旗儀式全校參與，但在疫情下難全校現場出席，故會分級參與，部分年級留課室觀看直播。他指，其校安排童軍負責升旗，同學最大困難是升旗，因拉上去要用力，過程又要配合國歌進度：「國歌停就要升到頂，「學嗰力唔夠，大力啲都未必升到頂。」

升旗象徵意義需時沉浸，過程未必需要太多解釋，學生長期見到學校有升國旗，每周有儀式已經足夠，好過你日日講長篇大論嘅道理。 聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成

他指，升旗的象徵意義需時沉浸，過程未必需要太多解釋，學生長期每日見到學校有升國旗，每周有儀式已經足夠：「小朋友慢慢習慣，好過你日日講長篇大論嘅道理。」

學界現縮班殺校危機 孔偉成：老師要諗點樣唔畀人淘汰

適齡人口持續下跌，再加上移民潮影響，學界面對「縮班殺校」危機。孔偉成指，不太掌握天水圍區學校情況，但學界需要思考如何面對：「作為老師要諗，點樣唔畀人淘汰。」