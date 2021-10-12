施政報告｜長者生活津貼明下半年合併　潘兆平斥速度慢籲盡早推出

特首林鄭月娥任內最後一份《施政報告》，提到明年下半年會合併普通及高額長者生活津貼（長生津），劃一採用普通津貼較寬鬆的資產上限，即單身人士上限36.5萬，夫婦上限55.4萬，合資格申請人將領取高額津貼，即每月3,815元。勞聯立法會議員潘兆平今早（12日）於港台節目表示，擔心措施仍存有變數，批評10個月後推出措施實在太慢。他亦認為津貼未必能追上物價通漲，建議不斷檢討金額。



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潘兆平對措施表示歡迎，但他不理解勞福局局長羅致光指由於訓練人員需時，系統更時亦需10個月，對此感到不滿意。同時，本屆政府踏入最後一年，他擔心措施仍存有變數，批評速度實在太慢，「長者而家生活困境，能夠越快就越好，唔希望好似局長所講要十幾個月時間解決問題。」

《施政報告》提到明年下半年會合併普通及高額長者生活津貼（長生津），勞聯立法會議員潘兆平擔心措施仍存有變數，批評10個月後推出措施實在太慢。（資料圖片）

潘指，資產審查對社會公平為必須，但他認為資產限額不應該過於嚴謹。現時津貼的調升仍未必能追上物價通漲，建議不斷檢討津貼金額。他亦相信政府有能力負擔開支，「五萬人多咗一千幾蚊係有數得計。」