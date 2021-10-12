疫苗抽獎｜信和抽20人各送廿萬獎學金　最年輕12歲得獎︰期待旅行

疫苗抽獎有學生受惠。信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司，第二輪抽出20名12歲至17歲青少年發放獎學金，並舉辦頒獎活動，每人可獲20萬港元獎學金，得獎者大部份正就讀中學，另有兩位大專院校學生。最年輕得獎者是12歲李同學，明言希望能早日去旅行，參觀各地博物館及畫廊。



信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司，第二輪抽出20名12歲至17歲青少年發放獎學金。（信和提供）

信和第二輪抽獎活動的20位獎學金得獎者，已於上周四（7日）抽出，並於昨天（11日）由慈善基金董事黃永光主持頒獎儀式。所有得獎者均為12歲或以上及18歲以下已接種疫苗的香港居民，獲頒每份價值港幣20萬元的獎學金。

大部分的獎學金得獎者現正就讀中學，另有兩位大專院校學生。得獎者分享了將使用獎學金的初步計劃，部份計劃支付大學學費，有學生打算用作津貼課外活動開支，亦有得獎者有意捐出部分獎學金幫助受疫情影響的人士。

最年輕得主是12歲的李同學，他明言「希望能遊歷各國，參觀各地宏偉的博物館和畫廊。我期待能早日出國旅行，踏上夢想旅程。」15歲的黃同學表示：「若有更多青少年接種疫苗，我們將能恢復面授教學。相比起虛擬學習，面授課堂更有趣，而且更易專注。」

信和集團仍有兩項疫苗抽獎活動，包括將額外捐出200份每份價值港幣1萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，參加條件是於11月30日或之前已接種至少一劑新冠疫苗的70歲或以上香港居民，早前已登記第一輪及第二輪抽獎人士毋須另外登記。

另外，如於11月30日或之前，全港有500萬人或以上已接種至少一劑新冠疫苗，贊助單位將送出另一個全新凱滙一房住宅單位作終極大獎，該單位樓面面積約468平方呎，價值約港幣1,200萬元，18歲並已接種疫苗的香港永久居民可參加。

這些額外獎品的得獎者將於2021年12月7日由外聘服務供應商安永諮詢服務有限公司所設計的專業電腦系統，以隨機形式抽出。得獎結果將於同日在抽獎網站公布。