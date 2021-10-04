疫苗抽獎｜一個字母露端倪　呢個世代成抽獎大贏家

疫苗抽獎活動陸續抽出得獎者，今日（4日）中石化（香港）的抽獎活動，大獎為免費入SINO X Power超級汽油2年，結果幸運兒是一位身分證號碼A字頭的朋友。雖然未必位位幸運兒都希望高調，但一個A字、一個屬於有「經歷」的身分證號碼，大概可猜測得主年齡。

《香港01》統計多個以身分證號碼公布得獎人士的抽獎活動，當中最多人得獎的身分證字首為Z，其中全城關注的觀塘凱匯一房單位大獎亦由Z世代獲得。而Z世代屬於80後，其接種人口及比率亦為全城最高。



免費入SINO X Power超級汽油2年大獎得主，是一位身分證號碼A字頭的幸運兒。（歐陽德浩攝）

中石化（香港）疫苗抽獎活動，今日抽出各獎項得主。（余俊亮攝）

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疫苗抽獎｜中石化送免費入油2年 誕A字頭大獎得主 即查中獎名單

70至79歲群組接種率約4成 80歲以上接種率低於2成

負責新冠疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權連日均指出，70歲以上長者疫苗接種率偏低，70至79歲群組接種率約4成，而80歲以上長者接種率少於兩成。是次抽獎活動由A字頭的身份證號碼人士抽中，代表有七旬以上長者打針後再成功抽中奬。中石化的二獎有29名額，可獲送1年SINO X Power超級汽油，得獎人士中亦有兩名以A字開首的身分證號碼。

（香港01製圖）

從身分證號碼的英文字母，已可基本得知持有人的年齡，A字為全港首批身份證，於1949至1962年間簽發，持有人多在50年代前出身；B字則現時65歲或以上長者，為1955年至1960年在市區辦事處簽發的身份證。至於C及D字首年齡相若，均是在1960年至1983年間簽發的身份證，持有人多在1946至1971年出生，分別在於C字首是在新界辦事處簽發，D字則為港島辦事處簽發。

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E及G字首則是在九龍辦事處簽發，以E開首的多於1955年至1969年簽發，持有人約在1946至1962年間在香港出生；G字首則是1967至1983年簽發，持有人約在1956至1971年間出生。

Z字、Y字、S字則可大致分辨為80後、90後至2005年，2005年後在香港出生的人，最新2019年6月1日起在香港登記出生的人，就會以N字作開首。

信和黃廷方慈善基金董事黃永光（左）及華人置業集團行政總裁陳凱韻（甘比）（右）主持終極大獎頒獎儀式，恭賀終極大獎得獎者李先生（中）。（信和提供圖片）

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身份證字首亦蘊含出生地的密碼，當中H字首，是在1979年至1983年間在港島辦事處簽發，多是在1968年至1971年在香港以外出生的人；M字則為2000年起在香港以外出身。W字首則為外籍勞工及外籍家庭傭工，Ｊ則代表是領事館職員。而K、P、R是分別在在1983年至2011年之間首次登記身份證的人士。

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較特別的身分證可數T字首，有關身分證是在1983至1997年間，電腦系統故障時使用的備用號碼，只有少數人持有；V字則為1983年至2003年間，11歲以下兒童簽證身分書。原來若要猜猜他是誰，僅僅一個字母就可預計到其年齡、是否在港出生等資訊。

《香港01》翻查過去長江實業、恒基、華置及信和、新鴻基的抽獎結果，共49個獎品豐富的得獎結果中，有9人身份證以Z為首，成多個世代的大贏家，第二則為Y字及K字開首，分別有6名得獎者，第三則為C字開首有5人。

對比各年齡層的接種比率，Z字首代表的40至49歲群組，接種人口及比率為全城最高，接種率達82%，而Y世代即90後，接種率亦有74%，K字開首的約為五旬人士，接種率則全城第二，達76%。第三以C字首，約50至75歲，該群組接種率有約63%。