疫苗抽獎｜信和送400萬獎學金　20位幸運兒誕生　即查得獎者名單

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/優惠/送樓/凱滙/信和/恒基/黃金/送車/現金券/免費車票/疫苗假期】信和集團旗下黃廷方慈善基金捐出20份、每份價值20萬元的獎學金，送予12歲至17歲接種疫苗的青少年，總額400萬元。有關抽獎結果今天（7日）公布，一圖查閱幸運兒名單。



信和集團的獎學金抽獎結果出爐。

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獎學金將以預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額形式發放予得獎者的家長或監護人。得獎結果將於同日在抽獎網站公布，並於10月13日在本地報章刊登。所有得獎者將透過登記時提供的流動電話號碼及短訊方式獲通知。

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信和黃廷方慈善基金董事黃永光（左）及華人置業集團行政總裁陳凱韻（甘比）（右）主持終極大獎頒獎儀式，恭賀終極大獎得獎者李先生（中）。（信和提供圖片）