林鄭稱房委會建屋慢要負擔現金津貼　房委會：一直爭取建更多單位

特首林鄭月娥早前提到，如果政府交付土地後房委會建屋太慢，輪候公屋的現金津貼計劃應該由房委會支付，以建立「問責精神」。

房委會發言人今日（12日）表示，房委會一直致力配合，提升公營房屋規劃、設計和建造方面的效率，並爭取盡快建成更多單位。發言人又說，由2017至2022年，公營房屋供應量可達96,500個單位，較之前五年多30,000個單位，反映房委會一直的努力。



林鄭早前提到，如果日後政府交付土地後，房委會建屋太慢，須自行支付現金津貼。（資料圖片）

房委會表示，現時部分房委會的公營房屋項目，超過90%的組件是採用預製技術，實現6天建成一層20個單位的標準樓層。此外，房委會亦採用「組裝合成」建築法，並已選定位於東涌、藍田和安達臣道共五幢住宅大廈採用相關技術。發言人又指，房委會會在合適的項目，引入由承建商一併負責設計和建造。

房委會發言人指出，由2017至2022年，公營房屋供應量可達96,500個單位，較之前五年多30,000個單位，反映房委會一直努力，又指行政長官林鄭月娥亦都對房委會的工作表示肯定和支持。

發言人說，房委會會繼續努力克服挑戰，竭力興建更多公營房屋，以期縮短輪候公屋的時間，回應社會的期望。