房委會委員稱建屋地皮如「豬頭骨」　面積細小只能「含淚接受」

特首林鄭月娥早前提到，對於現時自負盈虧的房屋委員會，建議如果政府交付土地後建屋建得太慢，輪候公屋的現金津貼計劃應該由房委會支付，建立「問責精神」。

房委會建築小組委員會成員陳旭明今日（12日）在電台節目表示，近年交給房委會建屋的地皮很細小，而且困難重重，形容猶如「豬頭骨」，房委會只能「含淚接受」。

他又指，如要由房委會承擔現金津貼，房委會的錢也是公帑，但派發現金津貼是福利政策，故應由負責福利的「荷包」支出。



林鄭早前提到，如果日後政府交付土地後，房委會建屋太慢，須自行支付現金津貼。（資料圖片）

陳旭明在香港電台節目《千禧年代》表示，近年房委會興建公屋的數目不達標，主因是不夠土地，而且政府交付予房委會的土地困難重重，例如要處理城規、環保程序、甚至要「插針」建屋等，從而引起區內反對意見。

他又說，近年政府交給房委會建屋的地皮很細小，又形容似「豬頭骨」，故房委會只能「含淚接受」，即使用特別設計，部份地盤亦只能興建兩至三幢樓。

陳旭明：房委會及房署已「好博命」

陳旭明又指，房委會及房屋署的職員「好博命」，甚至疲於奔命，「一有地嚟就即刻做，完全唔見到有拖延。」他說，現時房屋署已多使用預制組件建屋，與組裝合成方式相似，但若地盤細小，礙於無空間擺放，即使用預制組件建屋都有困難。

他續指，自己在城規會做了6年委員，形容很痛苦，他認為公眾諮詢冗長，建議可減省程序等。

林鄭月娥今日會見傳媒，澄清相關說法並非「建議」或政策措施，重申是一個「得意想法」。（盧翊銘攝）

林鄭：「好得意嘅諗法」 澄清非政策措施

林鄭月娥早前無綫電視節目《講清講楚》中，稱「有個好得意嘅諗法」，認為政府的目標是公屋三年上樓，若政府向房委會交付土地後，房委會建屋太慢便應問責，輪候公屋現金津貼應該由房委會支付，「今日嘅現金津貼係政府出，點解唔係房委出呢？你起得慢你就出錢，希望令佢更有動力起快啲，起快得一個月得一個月，兩個月得兩個月，否則佢畀錢。」

後來林鄭今日出席行政會議前見記者時澄清，這並非「建議」或政策措施，重申只是一個「得意想法」，又批評有媒體「無謂製造了社會的矛盾」。