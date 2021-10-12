林鄭：房委會代付津貼屬「得意想法」非建議　批報道無謂製造矛盾

特首林鄭月娥上周日（10日）出席電視節目時提到，希望不論公、私營，建屋的速度都可以加快，其中對於現時自負盈虧的房屋委員會，提到如果政府交付土地後建屋建得太慢，輪候公屋現金津貼應該由房委會支付，以建立問責精神，言論惹起爭議。

林鄭月娥今日（12日）出席行政會議前見記者時澄清，這並非「建議」或政策措施，只是一個「得意想法」。她又稱，有媒體形容其言論是「諉過、懲罰房委會」是誇大了，「無謂製造了社會的矛盾」，沒什麼建設性。她指，十分願意親身到房委會總部與委員交流。



指有報道製造矛盾：可能最近比較平靜？

林鄭月娥澄清指，當日節目上主持人關心現金津貼計劃只維持3年，如3年內都不能改善公屋編配進度如何是好，由是引發這個討論，強調這不是一個「建議」，只是個「得意的想法」，「如果是一個建議，或者是一個政府的政策，那我就會寫在2021年的《施政報告》中。」她指：「我留意到有些報道形容『行政長官諉過於房委會、懲罰房委會』，我覺得是誇大了形容。」

不過林鄭認為，在建屋流程上有更多討論不是壞事，讓居住環境惡劣的人士早日上樓，亦因如此她當日節目完結後就前往探望過渡性房屋住戶，見到住戶環境改善了，很有滿足感，「作為公務人員，我又沒有獎金，又沒有懲罰機制，一定要自己在工作過程中，找出每日完善工作的動力。」因此提出一個想法，希望有更大動力，推動公營房屋的興建。

稱十分肯定房委工作

她認為：「很多時有一些報道無謂製造了社會的矛盾，可能最近比較平靜點吧？最好大家吵吵架，社會就熱鬧點吧？但這是沒什麼建設性的矛盾和爭議。」她重申，十分肯定房委會近4年所做的努力，近4年內已建9.65萬個單位，比去屆政府的5年多了近五成，這是每個涉及公營房屋的機構同事盡心盡力推動的成果，而現時熟地比較充足，但交付土地後的流程仍需要努力。

林鄭舉例指，早前提出重組政策局的初步建議，運房局分拆沒什麼爭議，但對於發展局的功能也併入房屋局中，她個人覺得不需要，因為發展局過去不斷找土地，短中長期都有找，而土地又不是只起公屋，還有私樓、商業用地、活化用地，如果將整個土地規劃工作，包括屋宇署，全數交給一個負責公營房屋的政策局，私營方面又會擔心在精簡程序、改地契、城規等流程方面，沒有人再主理。她希望日後討論架構重組上，大家可以想得闊一點。

林鄭月娥。（盧翊銘攝）

指建屋前期流程「大大落後於形勢」

此外，林鄭月娥表示，現時公屋一般申請者有15萬個正在輪候，覺得應就這個令大家關心議題多作思考，可改善的地方就改，房委會和房署作為興建公營房屋的單位，當然是肩負重任。

她引述運房局局長陳帆指，房委會建屋的流程已是世界級，不過她認為建屋前的前期流程需要檢視，形容那現時是「大大落後於形勢」，不論公屋、私樓都一樣，例如城規程序、土地收回、填海程序等，應想想如何可以加快生地變熟地、熟地變起樓，尤其房委會不是私人發展商，不須入則，豁免於《建築物條例》的限制。

她提到，會否可在少於4、5年的時間內建好一幢樓，尤其未來10年公營房屋的供應會是「頭輕尾重」，如可再壓縮建屋時間，早點配屋當然是好事，亦因如此每一個環節都有檢視的空間。

促多用組裝合成法建屋

林鄭亦提到，房委會自身亦同意需要壓縮建屋的程序，例如多用組裝合成法（MiC）、不用自己畫則而交由承建商設計與建造，從而減省招標的程序。她指，這些流程全部都可以改善，形容「唔一定要佢俾錢做某一樣嘢都可以改善嘅」。

她又額外提到，有一件事本身想在《施政報告》內提出，可是因太長而刪去，關於組裝合成建築。她指這個技術得到業界的認同，而其本質是用量愈大，效益就愈高，因為正如工廠就同類貨物接得愈多單，平均成本就可愈低。發展局兩三年前已大力推動組裝合成法，現時所有以公帑建的建築物，除非得特別許可，不然都一定要用到組裝合成，包括較複雜的醫院。她引述港大的研究報告指，組裝合成比起傳統建築方法，施工時間短了30%至50%、建築成本少了10%、工地生產力提升100%至400%，「這組數字如果放在公營房屋中，是否很令人振奮呢？」建築質量、工地安全、環保等方面亦會得到改善。因此她希望組裝合成法，日後房委會和房署可以多用。

林鄭最後重申：「由於我說了一些『得意的想法』，令到一些房委會委會在不完全掌握之下的反應，我早前未有這件事前，已向陳帆局長提到，因為房屋那麼重要，公屋興建那麼重要，我是很願意親自到房委會總部與成員交流。」