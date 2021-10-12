機場貨運站員工投訴有密切接觸者未隔離　Hactl：已交名單予政府

一名在機場貨站工作的48歲男子，早前確診感染新型冠狀病毒，涉及L452R變異病毒株。有多名患者的同事向《香港01》投訴，患者工作期間曾進入辦公室並有交談，但辦公室內管理級別員工未有送往檢疫，至發現休息室微波爐手柄有病毒，才再交出約10人檢疫，質疑公司因怕無人工作而隱瞞情況。



香港空運貨站（Hactl）回覆指，已按照衞生防護中心要求，追踪可能與患者有密切接觸的員工，及曾接觸檢測到病毒的微波爐的員工，名單已交予衞生防護中心。



衞生署則表示，追蹤工作仍在進行中。



▼Hactl員工初步確診▼



有被送往隔離的貨運站夜更員工阿M（化名）表示，工作期間從無進入休息室，但仍被送往檢疫中心。他對送往檢疫的標準感不解，指休息室內有十數張梳化及微波爐，帶飯同事會進內叮飯、吃飯及休息，而休息室與辦公室相鄰，在辦公室工作的主管級別員工亦會到休息室內叮飯，並回辦公室內除口罩吃飯。但按現時公司被送往檢疫員工的群組，未見有辦公室內的員工檢疫。

患者崗位屬「抄數」 點算貨物後向辦公室主管交文件

他續指，患者的崗位俗稱「抄數」，需要在點算貨物後向辦公室內的主管交文件，會與辦公室內的人接觸，而辦公室內約20名管理層員工經常沒有佩戴口罩，但卻無人檢疫，反而在停機坪工作的基層員工全部要隔離。

▼大圍金獅花園封區檢測▼



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另一名員工T先生亦向《香港01》表示，患者為高級搬運工人，每天都需要到辦公室取對講機使用，並在下班時交還到辦公室，認為辦公室內的主管會接觸到患者唾液，卻沒有送往檢疫，憂有傳播風險。

辦公室主管有用休息室 待微波爐驗出帶病毒後始送隔離

他亦同樣指出，辦公室主管有使用休息室，指衞生署驗出微波爐手柄有病毒後，才有辦公室主管被送往檢疫，斥公司「求其搵幾個出嚟交戲」。他續指，患者相當勤力，晚上10時上班，早上8時才下班，以賺取「補水」，故有機會接觸到早上約6時上班的早更工人，故實際上幾乎全公司都須檢疫，但公司卻無交出其餘員工名單。他更說，員工們共用同一廁所，該廁所最近亦驗出有新冠病毒，質疑是憂太多人檢疫停工而隱瞞資料。

Hactl回覆《香港01》指，已按照衞生防護中心的要求，追踪可能有感染風險的員工 ，當中包括與確診員工有密切接觸的員工，以及和曾接觸檢測到病毒的微波爐的員工；而有關名單已交予衞生防護中心，由中心評估和跟進有感染病毒風險的員工的隔離檢疫安排。

《香港01》亦有就整體相關檢疫人數及檢疫標準向衞生署查詢，署方指，現時仍在追蹤個案，暫時沒有補充。