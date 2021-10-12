圓規風球｜大澳嚴陣以待　店舖加裝防水閘　居民趕緊回家

強烈熱帶風暴「圓規」襲港，以往是水浸黑點的大澳，居民都嚴陣以待，舖頭加裝防水閘，防止海水倒灌。不過多數居民都表示，不太擔心，認為圓規距離香港較遠，亦非遇上天文潮。



▼10月12日圓規吹襲大澳情況▼



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8號風球發出後，至黃昏時分，大澳天氣不算差，風力逐漸增強，居民都加緊腳步回家，漁船早已停泊到避風港。不少店舖將雪櫃等電器加高，防止水浸。

「益昌鹹魚海味舖」老闆崔振華表示，其舖內製作蝦醬的工場，靠近岸邊，以往是大澳水浸最嚴重的地方。但自2014年颱風黑格比襲港後，堤壩已加裝防水閘，水浸情況已大為改善。

崔振華指，前兩日熱帶氣旋獅子山雖然帶來大雨，但未有水浸。

周記海味店的老闆娘周太，與兒子一同為舖頭加裝防水閘，更用玻璃膠封住縫隙。周太稱只是以防萬一，以免颱風半夜最接近香港時，來不及搬走店內物品。

周太稱，自從電視劇《大叔的愛》播出後，大澳遊客增多，非周末也多了四五成，但今日打風，遊客止步，全日幾乎沒有生意。

住在岸邊木屋的李伯伯，已經80多歲，颱風來襲前正加固擋雨的帆布。他說有防水閘，不擔心水浸，但上一個熱帶氣旋獅子山吹襲時下大雨，家中多處漏水。

▼10.12圓規襲港 超市貨架搶購一空▼



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▼10月12日下午打風情況▼

