荃灣西如心酒店宴會廳突取消婚宴　多對新人徬徨無助：無解釋原因

疫情襲港近兩年，打亂不少情侶拉埋天窗計劃，不少準新人須衝破重重難關才能與另一伴共諧連理，但婚宴前夕突遭酒店取消酒席，徬徨無助。《香港01》接獲多對新人投訴，質疑荃灣西如心酒店的「Nina Ballroom」至近日突然取消未來數月婚宴預約。

有兩周後行禮新人表示，酒店起初承諾可以「四人一枱」代替3分之2賓客打針，這既可宴請15圍親友，更是當時唯一能提供有關選項的婚宴場地。惟他們前日（11日）接獲酒店通知，聲稱因「技術性問題」須取消婚宴，酒店未有明確回應會否賠償，兩人至今未能找到合適場地代替，深感徬徨、無助。

荃灣西如心酒店回覆查詢時，證實宴會廳須暫停營運至另行通知，但拒絕交代原因。《香港01》已就此向食環署查詢。



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2周後辦婚禮新娘：職員只話技術性問題要關閉至明年3月底

將在11月2日舉辦婚禮的Y小姐表示，前日（11日）接獲酒店來電，指酒店宴會廳須關閉至明年3月31日，她再三詢問，職員才透露因「技術性問題」停運，但不便透露詳情。

Y小姐又透露，酒店在下訂之時表明可以繞過防疫要求，以「四人一枱」取代3分2賓客打針的規定，便可宴請180名親友，是當時唯一承諾有關條件的宴會場地，她表示聽到有關條件時亦感錯愕。

距離婚宴僅兩周多，Y小姐表示，酒店只肯提供三個選項，包括延期至明年擺酒、全數退回兩期共16萬元訂金，或移施到酒店41樓的「天空酒廊」（Sky Lounge）擺設宴，職員亦表示可為她安排到尖沙咀等的場所擺酒，惟除了違反酒店原先承諾，要求他們必須滿足3分2賓客打針的防疫要求外，酒店會否代為支付每圍數千元差價亦是未知之數。

至今未找到合適婚宴場地 婚禮去向未定

至於若婚宴取消或宴期，酒店會否賠償婚紗等費用，職員亦表示，須諮詢高層，難以在短期內回覆，Y小姐慨嘆未料到大集團竟出爾反爾，而她查詢多間酒店後，至今仍未找到合適的婚宴場地，婚禮去向未定，現時深感徬徨、無助。

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將於明年2月設宴的陳小姐亦指，前晚接獲酒店電郵通知要取消酒席，多番致電和短訊職員才獲告知是因為「技術性限制」而停運，對方拒絕交代詳情，但曾鬆口表示「驚員工未打齊針做唔到12人一圍」。

她批評，酒店要求她轉到「天空酒廊」設宴的建議，直言該場地的布置和配套好差，「好似平時聽講座咁，如果我都要Sky Lounge，我一早都訂咗啦」，形容與Nina Ballroom的新娘房和宴會廳差天共地。

新人批評酒店太遲通知 亦未能保證延期必能辦到婚宴

陳小姐亦有考慮延遲至明年3月才擺酒，惟對方卻指，「4、5月比較安全」，但卻未能保證屆時是否定必能辦到喜宴，她不禁質疑「都唔知信唔信得過」，而延期僅獲退款約3萬多元，根本未能彌補損失，直言「唔接受」，批評酒店太遲通知，坊間的場地已大幅加價，不少場地亦已爆滿，現時不知如何好，形容如心酒店「完全摧毀」夢寐以求婚禮，連家人亦覺得很大壓力、很徬徨。

唔少場地已爆滿，依家不知如何好，完全摧毀夢寐以求婚禮，連家人都覺得很大壓力、很徬徨。 準新娘陳小姐

荃灣西如心酒店的官方網站顯示，Nina Ballroom為「香港最大型的宴會廳之一」，可舉行百席婚宴，三個宴會廳共有1.8萬平方呎，有1,612個座位。宴會廳可設中式和西式婚宴，賓客可在席間大快朵頤。官網現時仍可瀏覽婚宴套餐的詳情，其facebook專頁7月初仍有廣告指，能預訂中式婚宴酒席，並能提供優惠。

惟翻查食環署網站，荃灣西如心酒店內只有3間餐廳屬持牌食肆，包括在9樓的Cafe Circle、41樓的空中走廊，以及7樓的中式酒樓「如」，今次出事的Nina Ballroom則榜上無名。

荃灣西如心酒店內，只有3間餐廳取得食肆牌照，包括Café Circles、Sky Lounge和如，但不包括今次取消場地的「Nina Ballroom」。（食環署截圖）

荃灣西如心酒店深表歉意：安排專責團隊與受影響客人跟進

荃灣西如心酒店向《香港01》確認，暫未能在其Nina Ballroom宴會廳提供宴會服務，直至另行通知，並指對此深表歉意，強調已安排專責團隊與每位受影響客人跟進，提供最妥善的替代方案，包括為客人更改宴會日期及送上酒店禮遇、客人亦可選擇到酒店內其他宴會場地舉辦婚禮，或全數退款。

新人質疑無牌辦宴會 酒店拒透露宴會廳暫停提供宴會原因

有受影響新人質疑宴會廳在未獲食肆牌照下，偷步經營婚宴，導致須突然取消訂。記者昨再三查詢宴會廳暫時停運的原因，但酒店拒絕透露詳情，僅表示正努力尋求解決方法，盡快恢復相關服務，又稱酒店一直嚴格遵守政府的防疫措施及限制。