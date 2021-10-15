中六男生帶TATP回校　管有爆炸品罪成　判入勞教中心

在馬鞍山一中學就讀中六的男生，前年11月向其老師聲稱帶了「幾好玩既」化學物品回校，老師與社工覺可疑通知校方報警，並發現男生帶回校的物品是高性能炸藥TATP，男生曾透露該些物品是一名黑衣裝束的人士給他的，他經審訊後被控管有爆炸品等3罪，經審訊後全被裁定罪成，案件今(15日)在區域法院被判入勞教中心。法官郭啟安判刑時指，被告或因年少輕狂，不知天高地厚而犯案，他特別寄語被告服刑時要爭取好表現，「乖乖地」和「諗吓你媽咪」，不要再犯愚蠢的行為。



同案被告罪名不成立

被告黎文光（20歲），案發時是一名中六學生，他被裁定1項管有爆炸品罪、1項管有爆炸品罪，和1項無牌管有彈藥罪成。

同校一名姓趙的中四生，原亦與黎同被控一項管有爆炸品罪，趙經審訊後被裁定罪名不成立。

被告黎文光自辯時曾稱，他把爆炸品TATP帶回校前，曾在家作實驗，發現非資料所指般危險。(資料圖片/朱棨新攝)

黎在單親家庭長大原可到台灣升學

辯方早前求情時引述報告內容，指首被告黎文光承認曾吸食大麻。此外，他在單親家庭長大，母親因身兼多職而疏於管教，黎入讀寄宿中學才有改善。辯方指，黎原獲台灣一大學取錄，修讀電子遊戲設計，但因本案未能成事。此外，辯方的一份報告亦提及黎患抑鬱，體重不足100磅。

老師查問下稱物品是TATP

案情指，於2019年11月27日早上8時許，黎在校內向一名姓張的化學老師稱帶了一些「幾好玩既」化學物品回校。張擔心該些化學物品有危險，中午時和社工到班房找黎。黎把用鍚紙包裝的化學物品給張，並透露該些化學物品為TATP。

校方最終報警，接報到場的警員發現黎的鍚紙包內，有約4顆豌豆大小的白色粉末，經化驗後，證實粉末內含TATP(三過氧代三丙酮)。此外，警員亦在黎的銀包內，發現空包彈。

辯稱想用粉末進行實驗

黎自辯時稱，管有物品目的為實驗及自學，又透露是一名黑衣人於案發前兩星期把粉末交給他，黎稱他曾多次進行實驗，如以打火機燃燒部份粉末。他把粉末帶回校是想向老師請教。

官斥罔顧物品有傷人及破壞財物風險

惟法官早前裁決時不接納黎的說法，指黎未具體提及想進行甚麼實驗，案發時亦沒有向老師請教，且黎早已在網上查閱過TATP的資料，得知它是高性能的炸藥，但依然罔顧傷人及破壞財物的風險，帶返學校。

法官又指，空包彈放在錢包，並非以裝飾品形態擺放，不接納黎稱攜有空包彈只是作裝飾用途。

案件編號：DCCC343/2020

警方前年不止一次在坊間揭發有爆炸品TATP，同時亦有展示過其威力。(詳看下圖)