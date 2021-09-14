馬鞍山兩男生涉藏TATP　一人辯稱做實驗未獲接納　藏爆炸品罪成

馬鞍山一中學兩名的男學生，涉前年11月在校內藏有高性能炸藥TATP，其中一男生辯稱帶TATP回校是為向老師請教，是基於實驗及自學目的才管有TATP。法官今（14日）在區域法院裁決時，未有接納他稱想做實驗的說法，並指他既沒有說明想作何種實驗，亦沒有向老師請教，裁定他3項管有爆炸品罪成；至於同案的另一名男生，則因證據不足，裁定罪名不成立兼獲堂費。被定罪的被告即被還押，案件押後至9月28日以便索取被告的教導所、勞教及更生中心報告。



一人罪成一人罪脫

兩名被告：黎文光（20歲）及趙旭(18歲)，同被控1項管有爆炸品罪，黎文光另被控1項管有爆炸品罪和1項無牌管有彈藥罪。黎被裁定全部罪名成立，趙則罪名不成立。

黎向化學老師稱有好玩的化學品

控方案情指，於2019年11月27日早上8時許，黎走到化學老師張善恩旁，並告訴張帶了一些「幾好玩既」化學物品回校。張擔心該些化學物品有危險，遂連同社工於中午時到班房找黎。黎按張要求，把用鍚紙包裝的化學物品給張，並告知對方該些化學物品為TATP。

首被告黎文光稱，他把爆炸品TATP帶回校前，曾在家作實驗，發現非資料所指般危險。(朱棨新攝)

集會發現趙亦有類似物品

張後來在禮堂集會時，看到趙手上持一個鍚紙包，並與黎的鍚紙包非常相似。在訓導主任查問下，趙稱是玩的東西，又說：「加水落去變凍好得意。」校方最終報警處理。

黎稱管有TATP為實驗及自學

黎自辯時稱該些TATP粉末是一名黑衣人交給他，他把粉末帶回校是想向老師請教，及與趙嘗試引爆，管有物品目的為實驗及自學，而他攜有的空包彈只是作裝飾用途。

趙指另一被告塞粉末給他

趙則稱黎愛自誇及吹噓，涉案的鍚紙包由是黎強行塞予他，雖然首被告曾說該些粉末燃燒可產生爆炸，但他並不相信。

黎早已上網查閱TATP的危險性

法官直指不相信黎的說法，並分析指黎作供時未有具體提及他想進行甚麼實驗，只稱想燃燒TATP粉末，測驗爆炸效果，認為說法根本與點爆竹、煙花的心態一樣，只是「貪玩」，而並非進行實驗。再者，黎早已在網上查閱過TATP的資料，得知它是高性能及敏感的炸藥，但他依然罔顧傷人及破壞財物的風險。

由始至終未有向老師請教

對於黎聲稱為向化學老師請教而攜帶TATP粉末回校，法官指他由始至終也沒向老師請教。事實上相關資料可在互聯網中搜尋，他不可能預期老師會在實驗室燃燒TATP。

另外，由於黎只是將空包彈放在錢包，並非以裝飾品形態擺放，因此亦不信納他的辯解，裁定他管有爆炸品及無牌管有彈藥罪罪成。

閉路電視拍到趙想把粉末還給黎

至於趙的案件，法官稱閉路片段顯示，他多次想把鍚紙包歸還給黎，但不成功，也認為趙有理由相信鍚紙包內非爆炸品，所以裁定他罪名不成立，兼獲訟費。

案件編號：DCCC343/2020