何栢良：盡快開展打第三針　港接種率低　倡推第二輪「谷針」措施

科興昨日引述在智利的接種數據，指接種第三針科興後，對有症狀感染者的有效保護力從56%提高至80.2%。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（14日）在商台節目上表示，過往數據反映接種科興第二針後六個月，只有三分一人檢驗出抗體，反映接種第三針的需要清楚，而參考各地數據，第三針不論是接種原針或溝針均是安全。他指，本港疫苗供應無問題，已設有預約系統，只要清晰介定第三針的接種群組類別，技術上無操作問題，應立即盡快開展打第三針。



何栢良在電台節目上表示，港府應盡快開展打第三針措施。（資料圖片）

內地打第三針定四類群組 包括離境者防病毒回國

何栢良在電台節目上表示，內地部分防疫措施處理不錯，參考科興及國藥疫苗接種安排，自九月初落實四類人士須接種第三針，包括邊防人員、免疫力低、60歲以上長者及離境人士。他指，當地人離境到比中國風險較高的地區需要打三針，相信策略與外防輸入有關，以防市民因免疫力不足，在外地中招，將病毒帶回國。他認為，專家小組可以參考內地做法，建議已打科興的這四類人士可打第三針。

目前本港接種率為約六成七，未達七成接種目標。何栢良認為，本港接種疫苗速度很慢，過往推出「谷針」措施後，每日有約5至6萬人接種，現時回落到過去兩、三星期每日只有一萬人接種，尚有200萬人未打針。他認為，參考世界各地情況，疫苗政策以復常為目標及提出公民責任要求，措施包括進入室內高危場所須打針，不適合打針者可獲豁免。他認為，政府應針對這200萬未打針人士推出「辣招」，並盡快推出第二輪「谷針」措施，「相信香港市民唔想打到明年復活節都未打完。」