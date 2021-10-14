新冠肺炎．10.14｜天賦海灣印傭確診　專家促盡快開展打第三針

衞生防護中心今日(14日)公佈一宗確診個案，患者為昨晚公佈初步確診30歲完成檢疫後，已到僱主大埔天賦海灣3期-海鑽10座居住的印僱，患者近日出現嘔吐等病徵，未知是否帶變種病毒，入院檢測結果暫時亦不確定，今日初步確診個案少於10宗。



本港昨日（13日）再增3宗輸入個案，累計個案增至12,276宗，3宗輸入個案涉2女1男，2名女患者分別從印尼及菲律賓抵港，男患者則從巴基斯坦抵港，3人均在抵港入住竹篙灣檢疫中心後確診，並全部已接種疫苗。



另外，一名30歲女外傭上周四（7日）完成檢疫、返回僱主家中後，翌日才出現病徵，周二（12日）再檢測後呈初步陽性，其潛伏期在港曾居住和到訪的3個地點被納入強制檢測公告，包括大埔天賦海灣3期-海鑽10座、大埔太和邨劉開玲醫務所及大埔逸瓏坊Market Place by Jasons。



截至周日（10日）的過去一周，衞生署共接獲59宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，包括一宗13歲男童接種第二劑復必泰疫苗20日內出現胸痛個案，懷疑心肌炎或心包炎，情況穩定。



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強制檢測｜機場貨運工染變種病毒 曾到休息室人士須覆檢

【23:41】香港國際機場一名貨運站工人在上周五（8日）確診，涉及L452R變異病毒株，被列為不明源頭本地個案。衞生防護中心今日（14日）指出，患者工作的超級一號貨站HACTL主樓休息室再有環境樣本的病毒檢測呈陽性，食物及衞生局發出強制檢測公告，凡於9月30日至10月14日曾身處該休息室的人士需要覆檢，須於明日（15 日）內接受檢測。

▼Hactl員工確診▼

保就業｜派出超額101億 2.6萬僱主違規 尚拖欠2億罰款

【23:06】疫情爆發逾年，重創各行各業，政府去年推出兩期保就業計劃，補貼僱主支薪，原定預算810億。不過，保就業計劃秘書處今日（14日）回覆查詢時指，提到已完成審批工作，並發放共911億元補貼，即較預算超支101億，惟未有解釋箇中原因。

另外，2.6萬僱主違反申領承諾，需繳回補貼金額、罰款合共約11億元，但尚有2成違規僱主未繳交，拖欠2億元。

▼10月14日 疫下第二個重陽節▼



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新冠疫苗｜接種中心打風後首回復正常 逾1.1萬人 比率維持67.5%

【21:51】本港過去一周遭熱帶氣旋「獅子山」和颱風「圓規」接連吹襲，疫苗接種中心被迫暫停服務。疫苗接種服務今（14日）全面恢復，共有11,361人打針，當中3,337人打第一針。累計近455萬人已接種，佔12歲及以上居民67.5%，比率與周二（12日）一樣，距離抽第二間凱匯豪宅的500萬大關仍有很大距離。

第三針疫苗︱再打科興後抗體升至6倍 專家指三針同款較好

【20:45】政府專家下周將會開會商討港人是否需要接種第三劑新冠疫苗的問題，早前有行會成員參與養和醫院第三針研究，當中部份人「溝針」，第三針打復必泰疫苗，部份人則繼續打科興疫苗。「溝針」的人士如葉劉淑儀、林正財都稱自己的抗體水平超過2萬；另有參考者選擇續打科興，抗體水平升約6倍至達2,000，中和抗體亦回復正數。



呼吸系統科專科醫生梁子超認為，現時仍未知抗體水平達到多少才算「合格」，抗體水平未必愈多愈好，因為可能副作用會更高，建議早前兩針都接種科興疫苗的市民繼續選擇科興疫苗。

▼2.22特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗▼



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新冠肺炎｜外傭完成檢疫後社區確診 病毒量低入院檢測轉不確定

【15:00】本港今日（14日）錄得一宗確診個案，患者為30歲女印傭。她完成檢疫並已出社區後才確診，衞生防護中心列她為輸入個案，其樣本CT值大於30，即病毒量甚低，未有病毒是否屬變種的檢測結果，她入院後再採集樣本，檢測結果則變做不確定，今年八月已完成科興疫苗接種。另外。今日初步確診少於10宗。

30歲印傭檢疫後初步確診 據悉病毒量低 專家：需監察未來升或跌

【12:55】政府昨晚公布，一名由印尼來港的30歲外傭初步確診，她在9月17日已抵港，並於香港荃灣絲麗酒店檢疫，期間多次檢測亦呈陰性，10月7日完成檢疫。惟她在10月8日出現病徵，10月12日再次檢測，結果初步陽性。



據了解，她的樣本病毒CT值高，代表病毒量低，醫院管理局會繼續為她採集樣本化驗，了解她是新近感染或者復陽個案。



呼吸系統科專科醫生梁子超認為，這宗個案有3個可能性，除了屬復陽個案外，也可能是在檢疫期間才受到感染，又或者她有超長潛伏期。他稱仍有待監察病人在未來幾天的病毒量是升或跌，才能確定她是否新近感染。

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新冠肺炎｜天賦海灣三期外傭初步確診 附近工作外傭假期避聚集

【12:52】一名由印尼抵港的30歲外傭工完成檢疫，返回僱主於居所後，出現病徵，昨晚(13日)初步確診。



有附近屋苑工作及居住的外傭今日(14日)表示，本來不知有外傭初步確診，聽到亦有擔心，指疫情下已沒有和同鄉聚集，假期亦只是自己一個渡過，僱主亦有常提醒她要注意衞生。

【11:41】據了解，昨晚初步確診的外傭樣本CT值高，醫院管理局會為她採集新樣本及血清抗體樣本，以了解她是新感染患者還是早前在海外感染而無被發現的復陽個案。

何栢良在電台節目上表示，港府應盡快開展打第三針措施。（資料圖片）

何栢良：盡快開展打第三針 港接種率低 倡推第二輪「谷針」措施

【11:40】科興昨日引述在智利的接種數據，指接種第三針科興後，對有症狀感染者的有效保護力從56%提高至80.2%。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（14日）在商台節目上表示，過往數據反映接種科興第二針後六個月，只有三分一人檢驗出抗體，反映清楚需要接種第三針，而參考各地數據，第三針不論是接種原針或溝針均是安全。他指，本港疫苗供應無問題，已設有預約接種系統，只要清晰介定第三針的接種群組類別，技術上無操作問題，應立即盡快開展打第三針。

強制檢測｜印傭完成檢疫始發病初確診 天賦海灣3期海鑽10座強檢

【00:01】全球疫情持續，衞生防護中心公布，一名30歲印傭在9月17來港，她在離開檢疫酒店前所有病毒檢測均呈陰性，惟10月7日到僱主天賦海灣3期—海鑽10座住所後，於翌日出現病徵，本月12日再進行檢測，結果呈初步陽性。換言之，該名外傭已在社區逗留6日。

衞生防護中心將外傭的行蹤公開，三個指明地點納入強制檢測公告，分別是大埔天賦海灣3期-海鑽10座、大埔太和邨劉開玲醫務所及大埔逸瓏坊Market Place by Jasons。

另外，衞生防護中心指，大埔匡智會匡智松嶺學前兒童中心（住宿部）、屯門良景邨保良局方王錦全小學一年級，及上水馬會道 15 號及 19 號鳳溪第一小學一年級，所有曾身處上述處所人士，須於本周六（16日）之前接受檢測。

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