圓規風球｜暴雨塌天花母子無家歸　工聯會：不接受2049才告別劏房

熱帶氣旋獅子山和圓規短短5日接連襲港，刮暴風下豪雨，有劏房户表示，風暴下天台滲水令其房間天花石屎剝落，兒子險些在睡夢中被壓傷，到今早（14日）直程整個假天花塌下，一家人有家歸不得，業主遲遲未有回覆安排，現時流離失所。

工聯會稱，近日接獲不少劏房苦主求助，直斥多屆政府無正視劏房問題，出現政策缺失，劏房戶如今慘況「係政府一手做出嚟」，促請政府為未能在3年內上公屋劏房户繳付全數租金以顯示決心，同時要規管呎價和續租租金，提供一站式「救援服務」，協助劏房戶檢測住所問題和維修。



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兒子險被石屎壓傷 兩母子廚房相擁到天亮

居於西灣河不足100平方呎劏房的關女士表示，昨日（13日）凌晨3時半天花石屎突然塌下，睡在上格床的兒子險被壓傷大叫，兩母子半夜束手無策，只能相擁在廚房等天亮，再致電親友求助：「冧咗落嚟，真係好驚。」

至今早整個假天花不勝負荷，整塊倒下，現在連家門也無法進入：「業主遲遲未答覆，唔知何去何從，真係好辛苦啊，住劏房呢啲苦楚，有誰知？」

今早整個假天花不勝負荷倒下，現在連家門也無法進入，業主遲遲未答覆，唔知何去何從，真係好辛苦啊，住劏房苦楚有誰知？ 西灣河劏房戶關女士

居於西灣河不足100平方呎劏房的關女士表示，昨日（13日）凌晨3時半天花突然塌下。（工聯會提供）

輪公屋數年無回音 體弱多病收入低逼瑟縮劏房

她透露，任職飲食業的她收入低，加上體弱多病，輪候公屋數年仍無音訊，只能瑟縮月租5000多元的劏房，其住所位於6樓頂層：「天花好熱，唔開冷氣根本住唔到，因為平先會住嗰度。」

工聯會稱，近日接獲不少劏房苦主求助，直斥多屆政府無正視劏房問題。（林穎嫻攝）

工聯會立法會議員郭偉强表示，昨日曾到關女士住所視察，發現其天花早已破爛，業主未有維修，僅加設鋅板製假天花，惟鋅板太輕，天花塌下後便會很易整塊倒下。

郭偉强促訂解決劏房時間表

郭認為，許多劏房位處日久失修的舊樓，滲漏情況普遍，亦是長年累月，打風只是加速石屎倒塌的情況，希望即將恢復二讀的劏房租管條例草案，能堵塞漏洞，要求業主承擔維修責任，並安排租客在維修期間的住宿。他又希望政府能參考以往早年徙置區和臨屋區的做法，加快興建和量產過渡性房屋，提供可達3年上公屋目標及解決劏房問題時間表，並強調到2049年才「告別劏房」是不能接受。