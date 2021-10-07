施政報告｜劏房母子排公屋近8年　批政策畫餅充饑　盼收地建公屋

住屋問題纏擾社會多年，公屋輪候時間升至近6年高位；新一份施政報告出爐，特首林鄭月娥提出多項房屋土地政策，不過大部份屬中長期的「房屋願景」。

居於只有100平方呎劏房單位的單親媽媽周女士，兩母子輪候公屋近8年，批評新一份施政報告對基層市民無幫助，多項措施屬「畫餅充饑、紙上談兵」，斥政府從未兌現上樓承諾，「個時話3年上樓，依家畀夠double（雙倍）你都唔得。」



周女士與6歲大的兒子居於觀塘的劏房單位，月租4,800元，佔去周女士近一半月入，兩母子只能從日常生活減省開支，「盡量自己煮飯，最多帶下仔仔去食麥當勞，最平啦。」

兩個家庭共用廚、廁、飯廳 房間僅100呎空間

廚房、廁所、飯廳需要與另一個家庭共用，缺乏私人空間，「人地食飯就要入返房。」房間僅約100平方呎，周女士指房內空間只夠擺放一張床及一個無門的衣櫃，「一開門就要上床。」年幼的兒子好動，惟屋內僅餘的活動空間只有上格床及地面之間距離，兒子不時從床上跳下，「佢成日畀驚喜我，一沖涼見到隻腳瘀晒。」作為母親，周女士固然心痛兒子的損傷，希望帶給他一個更好的居住環境，「住係最重要，唔通要瞓天橋底咩。」

於2年前搬往現居單位前，周女士居於茶果嶺村的寮屋劏房達10多年，兒子出生後才開始輪候公屋。她當時仍抱有希望，估計4年內應可獲安排上樓，「嗰時諗法美好。」隨年月過去，等上樓至今已7年多，目標卻遙遙無期。她最近獲安排見主任，不過坦言只剩下麻木，「淨係想畀仔仔有一個獨立的屋企。」

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個時話3年上樓，依家畀夠double（雙倍）你都唔得。

▼2021年《施政報告》房屋問題重中之重▼



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盼政府收地建更多公屋

對於新一份施政報告，周女士直言無幫助。她指，基層市民只盼能早日上樓，惟政府提出的填海、發展新界北需時長，對她而言屬「太遠」，形容政府「畫餅充饑、紙上談兵」。

增建公屋亦要增過渡屋

她認為政府一直忽視基層家庭的需要，從未兌現上樓承諾，「嗰時話3年上樓，之後4年、5年，依家畀夠double（雙倍）你都唔得。」她又批評政策只顧及中產的需要。她希望政府能收地建更多公屋，公私營房屋比例至少達八二比；亦同時要增加過渡性房屋的供應。她以觀塘區的過渡屋項目為例，形容「爭崩頭」，往往由數百個家庭爭數十個單位。顧及供應量之餘，她建議應放寬申請的門檻，認為只要符合申請公屋資格便可。