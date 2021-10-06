施政報告‧拆局｜新界北都會區難解短期房屋需求　無著墨解決劏房

行政長官新一份施政報告指出最新估算本港缺乏約3000公頃土地，提出多項房屋土地政策，包括於「北部都會區」開拓額外600公頃土地興建房屋。不過，不少新政策屬中長期的房屋供應措施，未來5年只有約10萬伙公營房屋落成，而「北部都會區」額外提供的單位更被納入下一個10年期的供應量，即於2031-32年才開始有房屋落成。

本土研究社成員陳劍青指，新計劃佔地廣泛，更涉多項基建，質疑現屆政府未必做到。觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤亦批評，政府今次無著墨於解決劏房問題，僅將過渡性房屋作為「擋箭牌」。



▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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林鄭在施政報告中，預告《2030+》最新報告本港土地短缺將達3000公頃，她亦提出不少土地房屋政策亦著眼於中長期的房屋供應。

「北部都會區」新增單位料於2031年後供應

其中一個焦點為發展「北部都會區」，料可額外開拓約600公頃土地作住宅及產業用途，料可提供新增單位16.5萬至18.6萬伙住宅。政府估計連同現有已規劃或規劃中的發展項目、元朗區及北區的住宅單位，北部都會區可提供最多92.6萬伙住宅。

「北部都會區」額外提供的住宅單位，連同多個策劃中的項目，將共涉及的56.5萬至68.6萬伙公私營單位。不過，將全部納入2031至32年後的下一個10年至15年的供應。

龍鼓灘2027年才填海

新一份施政報告亦重提多項過往建議的措施，包括於2011年提出的發展岩洞及近岸填海。值得注意是，涉及的土地於未來10年內亦將未有房屋供應。當中政府將研究龍鼓灘填海、屯門西地區規劃及重啟馬料水填海，政府消息人士指龍鼓灣填海料最快於2027年開始填海、2030年有首幅土地供應。而岩洞發展於今次施政報告亦再被重提，不過同樣最快要於2027年才有可騰出首幅可發展的用地。

▼2021年《施政報告》房屋問題重中之重▼



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重建舊屋邨影響短期房屋供應

政府亦提出透過重建舊屋邨增加房屋供應，包括發展潛力較大的西環邨及馬頭圍邨，料共可提供5100伙。不過根據消息人士所指，馬頭圍邨亦最快於2027年才調遷首批居民，而西環邨甚至需要至2029年才可安排居民遷出，消息人士亦指重建舊屋邨影響短期的房屋供應，需要作出取捨。

未來5年僅落成10萬伙 難解燃眉之急

雖然政府再次預告未來10年已覓得350公頃土地建33萬伙公營房屋，較去年宣布的330公頃多20公頃。不過，施政報告指當中只有約10萬伙可於未來5年供應，意味著超過20萬伙需要在後5年落成，消息人士亦指出首5年的房屋供應難再加快。

面對公屋輪候冊數字上升，超過22.6萬人居於劏房，政府於新一份施政報告缺乏解決短期房屋供應的板斧，只能靠增加5000伙過渡性房屋解燃眉之急。雖然政府指，未來幾年整體過渡性房屋的供應達2萬伙，惟根據運房局網站，現時已落成的過渡屋項目只有約1,300伙。

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本土研究社：去到下屆政府，政策會唔會又變？

本土研究社成員陳劍青表示，政府土地發展論述的定位出現具大轉變，現時整個「北部都會區」規模龐大，與從前力推「明日大嶼」時強調「唔夠地」的說法有很大出入，「好似今日先突然睇到有地。」他又指，過去民間團體一直呼籲發展棕地等，但政府一直視而不見。

陳劍青形容，對今次計劃持「觀望態度」，因整個項目佔地大，更涉及多項基建、伸延北環線等，預料發展時間甚長，質疑現屆政府未必做到，「去到下屆政府，政策會唔會又變？」

陳劍青又指，在「北部都會區」以外，附近亦有不少棕地，擔心政府只把焦點放在都會區，未必檢視其他適合土地，變相縱容棕地亂象。他表示，棕地、發展商土儲、丁地等，才是主要的土地來源，惟現時政府收地的力度不夠，今次《施政報告》未有提及引用《收回土地條例》收地，擔心即使大力發展「北部都會區」，但不少土地仍由私人持有，最終主導權並非在政府，或會影響日後規劃。

劏房關注組織批無著墨解決劏房

觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤指，施政報告提出的土地房屋政策不但無新招，亦只硬推填海及發展新界北，發展房屋需時之餘，亦未有交代當中公營房屋的比例。她指政府一直表示關注劏房情況，卻未有任何政策著墨於解決短期房屋問題，只將過渡性房屋作為「擋箭牌」。

綜觀整份施政報告，新界北部都會區，仿如「明日大嶼2.0」，亦同樣提出在未來約20年後才開始有新落成的房屋，可以讓港人入住，到底是否「畫餅充饑」還向政策是否存在連貫性。

葵涌劏房大聯盟成員潘詠珊稱不少劏房户對今次施政報告感失望，認為屬「雷聲大雨點小」。她稱，不論中央或港府近日對劏房關注增加，令不少街坊對今次施政報告有高期望，惟最終未有著墨太多於短期紓困。她稱，今次覓地政策不少只有初步方向，加上過於長遠，難幫助長期輪候公屋的街坊。

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