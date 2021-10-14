兩電燃料費飆　用戶10月電費較年初升5-9%　環團：年底前或繼續加

百物騰貴，電費近月也暗暗「加價」。兩電雖然去年公布凍結基本電價，但實報實銷燃料調整費近月隨國際能源價格飆升而大幅上漲。中電10月燃料調整費為34.1仙，比年初漲21.4%，港燈10月燃料調整費為25.7仙，比年初更暴增47.7%。以三人家庭每月用300度電計算，中電用戶10月電費估算比年初多近18元，港燈用戶多繳近25元。

世界綠色組織行政總裁余遠騁解釋，天然氣與國際油價掛勾，因油價近月「升到癲咗」，故本港燃料費亦無可避免上漲。他預料，燃料費至年底將繼續上升，呼籲兩電使用燃料帳和電費穩定基金紓緩相關影響。



+ 1

港燈用戶電費增9% 推算3人家庭每月多付$25

根據中電公布，今年10月每度電的燃料調整費為34.1仙，比今年1至2月的28.1仙增加21.4%。而港燈10月每度電的燃料調整費為25.7仙，亦比今年1至2月的17.4仙上漲。雖然港燈燃料費較中電低，不過升幅達47.7%，遠超中電。

中電3人家庭每月或多付$18 升5%

以一個月用300度電計算，中電用戶年初一個月電費為358.7元，惟至今個月已增加至376.7元，增幅達5%；港燈用戶電費則由年初的275.25元，上漲至今個月的300.15元，增幅更達9%。

兩電去年公布凍結基本電價，為何現時電費仍會加價？因電費組成除了基本電價外，亦有燃料調整費，而燃料調整費的水平是根據過去三個月的實際燃料價格平均值計算，屬實報實銷。

國際間資源搶奪扯高國際能源價格 余遠騁：只有硬食

余遠騁指，燃料價格浮動，燃料調整費無可避免會上升：「都無辦法，只有硬食」。他解釋，近月國際間資源搶奪和面對準備過冬的需求，油價、煤價及天然氣價格亦大幅飆升，令燃料調整費亦上漲。由於10月的燃料費是根據6月至8月實際燃料價格平均值計算，而9月至10月能源價格亦繼續攀升，故余估計年底本港燃料費很大機會繼續上調。

環團倡兩電動用電費穩定基金 紓緩燃料費加幅對電費影響

根據兩電中期報告，截至今年6月30日，中電電費穩定基金及燃料價格調整條款賬結餘分別達23.5億元及1.77億元；而港燈電費穩定基金則有12.58億元結餘。余遠騁認為，兩電可動用相關基金，紓緩燃料費加幅對市民的影響。