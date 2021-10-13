何栢良指第三針打復必泰抗體較高　葉劉「溝針」抗體大增至兩萬

世界衛生組織（WHO）專家日前建議，免疫系統較弱及已完成兩劑疫苗接種的人士可接種第三針。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（13日）在港台節目《千禧年代》指，世衛建議針對打完兩針後無抗體反應或免疫力不足的人，而「溝針」第三針接種復必泰的人士，現時數據反映抗體較高。他特別提到早前「溝針」的行會成員葉劉淑儀為例，引述報道指她於接種第三針復必泰後，抗體數字亦由兩位數升至兩萬。



葉劉淑儀早前參與第三針測試「溝針」復必泰。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，現時針對「溝針」累積不少數據，當中按土耳其數據顯示，「溝針」第三針打復必泰疫苗的人士，其抗體較打科興的高。他指留意到葉劉淑儀「溝針」接種復必泰的報道，指她於接種第三針復必泰後，抗體數字亦由兩位數升至兩萬，與現有數據吻合；而現時全球有數十個國家於過去半年安排特定群組打第三針。他指，現有數據反映接種第三針復必泰或科興有成效及安全。

應於第二針後一個月打第三針

何栢良指，世衛的資料主要針對打完兩針後無抗體反應或免疫反應不足的人，他們需要打三針才有足夠免疫反應，不是因打完兩針後抗體下降需要補打第三針。他指，應盡快安排中度或有嚴重免疫系統問題的人盡快打第三針，而現時有相關安排的地區多數於接種第二針後一個月安排打第三針。

世界衛生組織專家日前建議，完成接種中國科興或國藥疫苗的60歲或以上人士，應注射第三劑疫苗。 （資料圖片／羅國輝攝）

世衛亦非泛指全部60歲以上人士需要打第三針，而是針對打滅活疫苗、即科興及國藥疫苗。他估計或有數據反映他們於接種兩針後預防重症保護力不足，不過仍要待世衛公布更多資料。

近日機場再有確診個案，何栢良指，政府要考慮加強機場、檢疫酒店及表列處所的防疫措施。他指當局無公布相關特定群組的疫苗接種情況，認為全港仍有100萬人未打針，政府於推動接種疫苗方面可更進取，包括限制進入部份場所或更密自費檢測。

▼行會成員今年初接種第一劑科興疫苗▼



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▼行會成員接種第二劑科興疫苗▼

