深水埗後巷涉擲燃燒玻璃瓶　樹仁大學男生現場被捕　裁縱火罪成

有網民於前年10月6日發起「反極權反緊急法大遊行」，期間一名男子向深水埗後巷投擲一個玻璃樽，導致行人路起火。事後警方在附近拘捕一名樹仁大學男生，他否認縱焱，案件今(15日)在區域法院裁決，法官李俊文稱，從被告當日的衣著打扮，及他現身的地方等證據，相信被告就與縱火男，裁定被告罪成，案件押後至本月29日求情及判刑，被告期間須還押。



被告鄭永揚（20歲，樹仁大學二年級生）被控一項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，指他於 2019 年 10 月 6 日，無合理辯解而用火摧毀，或破壞深水埗大埔道 56 號後巷，意圖摧毀或破壞該財產，或罔顧該財產是否會被摧毀或破壞，及罔顧他人生命是否會因而受到危害。

被告與縱火男均在同一方向出現

李官裁決時指，根據涉案多段閉路電視片段，縱火男向警方投擲了一個燃燒中的玻璃瓶後，約於下午6時12分進入一條不算長且狹窄後巷。在約2分鐘後，被告在與縱火男逃走的同一方向出現，走至後巷出口被警方制服及拘捕。

被告背包內有相似碎布

此外，被告當日身穿深色連帽外套、長褲、黑鞋等，與閉路電視拍下的縱火男子吻合。被告的背囊中，亦搜出的兩條白色碎布，與玻璃樽內的碎布相似，紅色的衣服染有相同的有機混合物質。綜合以上證據，認為唯一合理的推論，就是被告與縱火男實為同一人

警曾發射橡膠子彈

案情指，當日約下午5時，警方沿界限街掃蕩，目睹約80人在界限街一帶聚集，隨著警方向前推進，聚集者開始四散。有警員在西洋菜北街轉入後巷時，看見一名男子在約20米外燃點一個玻璃樽，警員見狀發射一枚橡膠子彈，但沒有命中。

該男子隨即向警方投擲燃燒的玻璃樽，該瓶著地後即起火，警員再次向其發射兩枚橡膠子彈，同樣沒有命中，該男子其後跑入傘陣中。同一時間，另一隊警員轉入大埔道向大埔道56號後巷向示威者推進，有警員看見疑為縱火男的人士從後巷走出，即截停該男子，被捕的男子正是被告，警員之後把被告交給另一同僚作拘捕。

案件編號：DCCC 313/2020