3少年涉擲燃燒物案　警員稱見黑衣人未掟向其方向　直言放心咗啲

大埔警署去年愚人節凌晨遭投擲燃燒物，3名少年涉案被捕，其中兩人昨日擬承認意圖縱火及襲警罪，由於控方堅持二人行為涉罔顧警員生命，拒絕修改控罪，兩人決定不承認意圖縱火罪中該部份的指控，案件今日（7日）正式開審。目擊事件的警員供稱，事發時看到3名黑衣男跑向警署車閘，將相信是汽油彈的物品掉入警署，但見未有擲向他的方向，「所以放心咗啲」，並繼續觀察，而3人投擲有關物品後逃走。



爭議是否有罔顧警員生命部份

案件涉3名為：事發時18歲中五生曾華錕、羅聶峰，及16歲中三郭姓學生。控罪指，他們於去年4月1日在大埔警署外無合理辯解焚燒屬於政府的外牆及大閘。曾及羅另各被控同日同地襲警。曾今日決定只就襲警罪認罪，就意圖縱火罪而言，則不承認涉及「罔顧警員26719的生命是否會因而受到危害」的部份，控罪其他部份則不作爭議。

警員劉俊傑稱，他看到3名黑衣人向警署擲疑似汽油彈，最終未掟向其方向，所以放心咗啲。(李慧娜攝)

見3名黑衣男手持燃燒物

於是三名被告今日就意圖縱火罪一併進行審訊。開案陳詞提及，警員26719事發時當值，為進入警署的人士量體溫，但突然見到3名黑衣男子手持燃燒物跑近警署車閘，他亦聽到玻璃破碎聲，及見到鐵閘及外牆起火。三名男子逃跑時，埋伏在附近的警員即截停其中兩人，一人成功逃去，但最終在大埔完善公園被截停。

地上有出現燒焦痕跡及玻璃碎

警員26719劉俊傑供稱，當晚當值期間見到有火光，然後便見到3名黑衣男子跑向車閘，投擲燃燒物，他則慢慢走近觀察，亦透過電台通知同袍小心汽油彈。他指當時見到3人將相信是汽油彈的物品掉入警署，但見未有擲向他的方向，「所以放心咗啲」，並繼續作出觀察，而3人擲物後，他已見到地上出現燒焦痕跡及玻璃碎。

三人投擲有關物品後逃走，由於車閘關上而他無法一人開啟車閘，於是他決定先找滅火筒滅火，再走出警署參與搜索，並在同袍的警車上認出被截獲的男子是其中一名犯案者。

案件編號：DCCC 803/2020