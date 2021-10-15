DSE試卷覆核現「低分更高Grade」爭議　考評局：檢討表述方式

2021年中學文憑試（DSE）早在7月21日放榜，但近日有補習導師公開兩名考生的DSE歷史科查閱報告文件截圖，指覆核總得分162分（滿分240）的考生獲評為5**，但另一名無覆核成績的考生，總得分雖有166分，卻只評為5*，出現「低分更高Grade」怪象。

事件惹學界討論，考評局覆核及評核標準受質疑。考評局解釋稱，或與考生填錯題號有關。據悉考生原有分題評分，加上覆核時填錯題號題目的新分數，已達5**臨界線要求，故即使覆核分數未達5**，亦因「不降評級原則」維持5**。

考評局今日（15日）再回覆，透露會檢討相關個人資料報告的設計及表述方式，方便考生了解評分紀錄。



考評局今日（15日）再回覆，透露會檢討相關個人資料報告的設計及表述方式，方便考生了解評分紀錄。（資料圖片）

考評局日前解釋「低分更高Grade」爭議，或與考生誤寫題號等特殊情況有關。據悉，誤寫題號屬「技術問題」，覆核時會先評閱寫錯題號題目，只要新得分加上原有得分，總得分達5**臨界線要求，便獲評5**。即使其他答題覆核分數下降、總得分低於5**要求，在「不降評級原則」下仍會維持5**評級。

2021年中學文憑試（DSE）早在7月21日放榜，（考評局提供）

考評局今日晚上再就事件回覆，指考生按《個人資料（私隱）條例》索取其個人資料報告，考評局一般都會為資料當事人提供相關評分紀錄，以及一份其考試答卷的複本。由於評分紀錄涉及多項工序，將檢討相關個人資料報告的設計及表述方式，協助考生了解評分紀錄。

考評局前評核發展部經理楊穎宇，今日在社交平台出帖談及事件，稱按網上圖片核計考生兩次評分，估計考生將誤填題號及總得分有機會達177分以上，形容考評局「實際得分高於162分這個說法是合理的」，而情況雖然不常見，但做法一直存在。他建議考評局處理特殊個案時，應以信件形式交代，又或設計另一表格，讓考生易於理解。